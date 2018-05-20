Özel eserler Foça’da beğeniye sunuldu

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, el emeği ürünlerinin sergilendiği standı ziyaret ederek, Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinden bilgi aldı ve llıpınar Reha Midilli Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi’ne desteklerinin süreceğini belirtti. Başkan Demirağ’a, Foça Belediye Meclis Üyeleri Beyhan Türker ve Serdar Tunçbay eşlik etti.

Başkan Demirağ, ‘‘llıpınar Reha Midilli Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerimiz bir yıl boyunca atölye sınıfında özel öğrencilerimizle birlikte yaptıkları el emeği ürünlerini halkımızın beğenisine sundu. Çok güzel ve estetik olan bu ürünleri, herkesin görmesini arzu ediyoruz’’ dedi. Bugün, Saat 19.00’a dek açık kalacak stantta, el emeği, ahşap ve makrome takı ürünlerinin satışından elde edilecek gelir, özel eğitim öğrencilerinin eğitimine yardım amacıyla kullanılacak.