(Özel) Fenomen kedi Tombi’nin dersleri ’Pekiyi’

Tombi’nin karnesindeki, ‘Pekiyi’ notları ile dikkat çekti.

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu 3/C sınıfı öğrencilerinin sınıf arkadaşı Tombi isimli kedi için karne hazırlandı. Bir dönem boyunca öğrencilerle birlikte uslu uslu ders dinleyen, öğrencilerin derslerinde ve davranışlarında olumlu etki sağlayan Tombi, sınıf arkadaşlarıyla birlikte karnesini aldı. Tombi, davranışları üzerinden değerlendirildiği karnesinde ‘Pekiyi’ notları ile dikkat çekti. Sevimli kedi okul kültürüne uyum, öz bakım, kendini tanıma, iletişim ve sosyal etkileşim, oyun ve fiziki etkinlikler, beslenme alışkanlığı, sosyal faaliyetlere katılım, takım çalışması ve sorumluluk, uyku düzeni ve çevreye duyarlılık derslerinden 5’er puan aldı. Tombi, yaz tatilini sınıf öğretmeni Özlem Pınar İvaşcu’nun evinde geçirecek.

Hikayesini dünya duymuştu

Tombi adlı kedinin hikayesini sadece Türkiye değil, dünya basını da duymuştu. Sokağa atıldığı tahmin edilen Tombi, 3/C sınıfı öğretmeni Özlem Pınar İvaşcu ve öğrencilerle birlikte sınıfa alındı. Bir süre öğrencilerle bir arada derslere katılan Tombi, bir öğrencinin velisi tarafından şikayet edilince okuldan uzaklaştırılmak zorunda kalmıştı. Sahiplenene kadar sınıf öğretmeninin evinde misafir olan Tombi, öğrencilerden uzak kaldığı için yemeden içmeden kesilmiş ve depresyona girmişti. Sınıfın maskotu sevimli Tombi, daha sonra devreye İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin girmesiyle tekrar aynı sınıfta ders başı yaptı. Tombi’yi şikayet eden veli ise kendi isteğiyle çocuğunu başka bir sınıfa aldırdı. Bir dönem boyunca tıpkı bir öğrenci gibi her gün derslere katılan Tombi, yaz tatili boyunca öğretmen İvaşçu’nun misafiri olacak ve yeni dönemde 4. sınıfa geçecek. Tombi, Türkiye gündemine otururken, hikayesi yurt dışında pek çok mecrada da yer bulmuştu.

"Doğaya daha saygılı çocuklar olduk"

Öğrenciler, karne sevinçlerini yaşarken Tombi ile birlikte karne almaktan da mutlu olduklarını belirtti. Tombi’nin sınıf arkadaşları, "Tombi’den sonra doğaya daha saygılı çocuklar olduk. Tombi’yi çok seviyoruz. O bizim için çok önemli. O da tıpkı bizim gibi bir öğrenci. Her sınıfta bir Tombi olmasını isterdik ama her kedi bu kadar akıllı olamaz. Tombi çok özel bir kedi. Biz nerede olursak olalım Tombi’yi hep seveceğiz" dedi.

"Biz çok şanslı bir sınıfız"

Tombi’den sonra çok güzel bir dönem geçirdiklerini kaydeden Sınıf Öğretmeni Özlem Pınar İvaşçu, "Biz çok şanslı bir sınıfız çünkü Tombi bizim sınıfımızı seçti. Basında yansıyan haberlerle bütün okullara örnek olduğumuzu düşünüyorum. Hayvanların, çocukların üzerinde nasıl olumlu etki oluşturduğunu, sadece Türkiye’ye değil, dünyaya duyurduk. Tombi, bizim öğrencilerimizden biri gibiydi. Öğrencilerim, Tombi’nin karne alıp almayacağını sorduğunda ona da bir karne hazırlamaya karar verdik. Çünkü Tombi de bütün dönem bizim gibi derslere katıldı ve dersleri dinledi. Tombi’nin dersleri çok iyi. Çok iyi bir öğrenciydi. Çocukların üzerinde çok olumlu etkisi oldu" diye konuştu.

Derya Pusa isimli veli de "Oğlum kedileri çok seviyor. Oğlumun dersleri Tombi geldikten sonra daha güzel oldu. Okula çok daha mutlu gidiyor. Dilinden Tombi düşmüyor" dedi.

Kitap kahramanı oldu

Öte yandan Tombi, sınıf öğretmeninin hazırladığı çocuk kitabı serisinin de baş kahramanı oldu. 10 kitaptan oluşması planlanan seride ilk durak Şanlıurfa olurken, Tombi ve sınıf arkadaşları şehrin özelliklerini öğreniyor. Serinin 2. kitabında Tombi ve arkadaşları, Efes Antik Kenti’ni gezecek.