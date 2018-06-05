(Özel) Film sahnesi gibi kaza

1 kişinin yaralandığı kaza anı benzinliğin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Tire-Gökçen karayolunda 35 YGL 56 plakalı Selim B. idaresindeki kamyonet yol kenarındaki benzinliği geçer geçmez emniyet şeridinde durdu. Yakıt almak için geri geri gelip benzinliğe girmeye çalışan kamyonete, 35 YEH 10 plakalı Özkan E. yönetimindeki motosiklet arkadan hızlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonetin üstünden fırlayan talihsiz genç, asfalt zemine çakıldı. İlk müdahalesini vatandaşların yaptığı Özkan E., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesine kaldırdı. Özkan E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı aksiyon filmlerini aratmadı.

Emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.