Lig Beyaz Grup’ta sezonun son maçında Gümüşhanespor’u devirerek tam 7 yıl aranın ardından Spor Toto 1. Lig’e dönen Altay’da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, şampiyonluk sevincini bitirdiklerini ve yeni sezon için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Son 2 sezonda 2. kez şampiyonluk yaşadıklarını söyleyen Ekmekçioğlu, “7 sene sonra Spor Toto 1. Lig’e geri döndük. Olmamız gereken yere bir adım daha yaklaştık. Şampiyonluk çok güzel bir duygu. Son iki sezonda 2 kez mutlu sona ulaşmak tarifsiz bir mutluluk. Fakat her şampiyonluk üzerimize yeni sorumluluklar yüklüyor. O yüzden pazartesi günü itibariyle şampiyonluğu unutup yeni sezonun hazırlıklarına başladık” ifadelerini kullandı.

“Kurumsallaşmayı gerçekleştiriyoruz”

Yeni sezonda mücadele verecekleri Spor Toto 1. Lig’de kalıcı olmak istediklerine değinen Özgür Ekmekçioğlu, “Yönetim olarak sadece sportif başarılar üzerine odaklanmıyoruz. Önemli olan sportif, idari ve mali başarıyı birlikte yakalamak. Sportif anlamda çok başarılı olmamız neticesinde biraz gölgede kalsa da biz idari ve mali anlamda da bir denge kurmayı başardık. Kurumsallaşma anlamında önemli bir mesafe katettik. Kendi dönemimize ait bir borcumuz bulunmuyor. Ancak geçmişten gelen borçlarla birlikte bir plan yapmamız gerekiyor. O yüzden hemen Süper Lig’e çıkacağız dersek kulübe zarar veririz. İlk hedefimiz ligde kalmak olacak” dedi.

“İnanç başarıyı getirdi”

Şampiyonluk maçında İzmir’in kenetlendiğini belirten Altay Başkanı, farklı renklere gönül veren futbolseverlerin de tribünlerde yerlerini aldığını belirtti. Ekmekçioğlu, “Gümüşhanespor maçında 35 bin taraftar tribünde yerini aldı. Kendi taraftarlarımızın yanı sıra o heyecanı paylaşmak için Göztepelisi, Karşıyakalısı, İzmirsporlusu da Altay’a destek oldu.Yola çıkarken ‘Biz biriz, İzmir’iz’ demiştik. Onların da bize destek olması oldukça önemliydi. Bu birlik ve inançla da şampiyonluk geldi” şeklinde konuştu.

Alsancak son sürat

Yapımı devam eden Alsancak Stadyumu’nun inşaatının hızla ilerlediğini dile getiren Ekmekçioğlu, “Kaba inşaatın yüzde 80’i tamamlandı. Haziran başında kaba inşaat bitecek ve ince inşaat süreci başlayacak. Hedefimiz stadımızı 16 Ocak 2018’de Altay Alsancak Stadı’nı açmak. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Hamza Dağ’ın yakın takibi ve destekleriyle inşaat hiç durmadı. Şu anda da çalışmalar son sürat devam ediyor” açıklamasını yaptı.

“Yapacak çok işimiz var”

İki şampiyonluk gördüğünü ancak hala yapacakları çok iş olduğunu vurgulayan Özgür Ekmekçioğlu, “Büyük işler başardığımızı söylüyorlar ancak ben buna katılmıyorum. Süper Lig’de geçmiş dönemlerde yakalanan başarıları yakalarsak, Avrupa’ya gidebilirsek eğer o zaman büyük işler başarırız. Göreve geldiğimizde ‘7 senede Süper Lig’ hedefi koymuştuk önümüze. 2 senede şampiyon olunca 7 senelik süreci daralttık. Ancak kendimizi Süper Lig’e hazırlamamız gerekiyor. Tesisleşme ve altyapı üzerine yoğunlaşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.