(Özel haber) Anneden öz çocuğuna şiddet

Çocuğunun sağlığından şüphe eden baba Mehmet Hergüngüler, eski eşi F.O. ve iki çocuğunun bir an önce bulunmasını talep ederken, F.O.’nun emniyetteki ifadesinde oğlunu annesinin baskısı ile dövmek zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.

2011 yılında hafif düzeyde spastik engelli F.O. (34) ile evlenen Mehmet Hergüngüler (34), iki çocuk sahibi olduğu eşinden 2014 yılında boşandı. Mahkeme, iki çocuğun velayetini de Mehmet Hergüngüler’e verdi. F.O. ise ailesiyle yaşamaya başladı ancak 8 ay sonra ailesi ile anlaşamayınca kadın sığınma evine yerleşti. Burada da barınamayan F.O., soluğu eski eşinin yanında aldı. Mehmet Hergüngüler, eski eşini kendi annesinin yanına yerleştirdi ve çocuklarını da istediği zaman görmesine izin verdi. Ancak iddialara göre, F.O.’nun ailesi çocukları ve F.O.’yu kaçırdı. F.O., 7 ay sonra çocuklarıyla birlikte ailesinden yanından kaçtığını belirterek eski eşinin yanına gitti. Hergüngüler, bu kez eski eşi F.O., iki çocuğu ve annesini de yanına alarak Torbalı ilçesine taşındı. F.O.’nun ailesi bu kez de Hergüngüler’in annesine şiddet uygulayınca Hergüngüler olay hakkında suç duyurusunda bulundu ve birkaç farklı şehrin ardından Kocaeli’ye yerleştiler. Ancak kabus yine bitmedi. İddiaya göre; F.O.’nun babası, yanında bir kişi ile birlikte Hergüngüler ve annesinin evde olmadığı bir sırada hem F.O.’yu hem de torunlarını bir kez daha kaçırdı, evi de soydu. Hergüngüler, bunun üzerine apartman çıkışından alınan güvenlik kameraları ile birlikte eski kayınbabası hakkında Kocaeli’de suç duyurusunda bulundu. Eski eşini ve çocuklarını bir türlü bulamayan Hergüngüler, daha sonra kendisine yollanan bir video ile şoka uğradı. Videoda, eski eşi F.O.’nun 5 yaşındaki oğlu N. T. Hergünler’e şiddet uyguladığı görüntüsüyle karşılaşan baba, konuyu mahkemeye taşıdı. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade veren F.O., oğullarını annesinin baskısı ile dövmek zorunda kaldığını belirtti. F.O.’nun ailesinin, mahkeme sürerken bir kez daha adres değiştirdiğini ve şuanda nerede olduklarını öğrenemediklerini kaydeden Hergüngüler, eski eşi ve çocuklarının sağlığından şüphe ettiğini belirtti, bir an önce bulunarak güvenliklerinin sağlanmasını talep etti. Oğlunun bir ajansa kayıtlı çok güzel bir çocuk olduğunu belirten Hergüngüler, F.O.’nun ailesinin asıl amacının çocuğunun üzerinden para kazanmak olduğunu, bu sebeple sürekli kaçırma olaylarının gerçekleştiğini iddia etti.

“Hayatlarından endişeliyim”

Görüntüleri eski kayınvalidesinin attığını belirten Mehmet Hergüngüler, “Videoyu görünce kanım dondu. Eski kayınvalidem görüntüyü Facebook üzerinden attı. 2,5 yaşındaki diğer oğlum H.K. Hergüngüler’in de başının arka kısmını darp ettiklerini söyledi. Çocuklarımın hayatından endişeliyim. Eski eşimin sağlığından da endişeliyim. Çünkü o da ailesinin yanında kalmak istemiyor. Bu video ile ilgili açtığımız dava kamu davası olarak hala sürüyor. Onların bulunması için 183’e de bildirimde bulundum ancak son adres yerleri tespit edilmediği için bulunamadılar. Çocuklarımın bulunup ya bana verilmesini ya da güvenli bir yere götürülmesini istiyorum” dedi.

"Annem çocuğumu dövmeyince beni dövüyor"

F.O.’nun emniyetteki ifadesinde "Olay tarihinde benim moralim bozuktu. Annem S.O. bana baskı yaptığından dolayı ben de çocuğumu dövüyordum. Annem bana çocuğumu dövmem için sürekli baskı yapıyordu. Annem benim eşimi sevmediğinden dolayı bunları yaptırıyordu. Ben çocuğumu dövmediğimde annem beni dövüyordu. Ben oğlum N.T. Hergüngüler’i darp ettim. Olay tarihinde yanımda olan annem de çocuğumun burnuna vurdu. Çocuğumun burnu şişti. Benim çocuğumu dövdüğü için ve bana baskı yaptığından dolayı annemden davacı ve şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dediği öğrenildi.