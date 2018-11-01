(Özel Haber) Arkas Spor Antrenörü Gleen Hoag: "İstikrar başarıyı getirir"

Türkiye Voleybol Efeler Ligi'nin güçlü ekiplerinden Arkas Spor'da bu sezon 9. yılını geçiren Kanadalı Antrenör Gleen Hoag, istikrarın hem genç oyuncu yetiştirmek hem de başarıyı yakalamak için en önemli etken olduğunu söyledi.

Türkiye'de spor branşlarının en büyük sorunlarından birinin istikrar olduğu ifade edilirken, Türkiye Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden İzmir ekibi Arkas Spor'da durumun daha farklı olması dikkat çekiyor. Mavi-beyazlı ekibin antrenörü Gleen Hoag, İzmir temsilcisinde 9. sezonunu geçiriyor. Sporda istikrarın önemine vurgu yapan Kanadalı çalıştırıcı, "Uzun vadeli gelişim için uzun süre çalışmak gerekiyor. Eğer her sene bir antrenör değiştirirseniz bu sistemde genç oyuncu yetiştirmeniz mümkün olmaz. Arkas Spor'da istikrar neticesinde yetişen oyuncuları fazlasıyla görebilirsiniz. Çok ufak yaşlarda bizimle olup şimdilerde çok iyi noktaya gelen birçok oyuncumuz var. İstikrarla beraber hem oyuncu yetiştiriyoruz hem de başarı yakalıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her sezon başka bir hikaye"

İzmir temsilcisiyle hem ligde hem de Avrupa'da birçok başarıya ulaşan Hoag alınan başarılara rağmen, daha fazla motive olduğunu belirtti. Hoag, “Her sezon yeni bir hikaye. Antrenör olarak en büyük isteğim bir oyuncuyu daha iyi bir noktaya getirebilmek. Oyuncunun bizimle devam etmesi veya gitmesi hiç sorun değil. Arkas ailesi de beni daha çok motive ediyor ve burada olmak dolayı çok mutluyum” dedi.

"Play-off'lara hazır olmalıyız"

Yeni bir takım olduklarının altını çizen Kanadalı antrenör, Avrupa'da ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi. Ligde ise Play-off'a kadar hazır olmaları gerektiğini savunan başarılı çalıştırıcı, "Sezona 3'te 2'yle başladık. Yeni bir takımız. Bu sebeple çalışmamız gerekiyor. Play-off'lara hazır bir şekilde girmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde de gruplardan çıkmak istiyoruz. Tabii ki kolay değil. Bu yüzden performansımızı arttırmamız gerekiyor. Daha çok maç oynayıp oyuncuların birbirlerine daha iyi alışması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Efeler Ligi'nin zorluk derecesi yüksek bir lig olduğunu belirten Hoag, şöyle devam etti:

"Oldukça zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Özellikle bu sene takımlar seviye olarak birbirlerine çok daha yakın. Play-off'a kalan her takımın şampiyon olma şansı var."