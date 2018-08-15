(Özel haber) Bengisu’dan Manş Denizi’nde rekor

6 yaşında yüzme sporuna başlayan Bengisu Avcı, ailesinin de desteği ile 22 yaşında büyük bir başarıya imza attı. İngiltere ve Fransayı ayıran Manş denizini yüzerek geçmeyi hedefleyen genç sporcu, yoğun bir hazırlık çalışmasının ardından İngiltere’ye gitti. İngiliz kıyılarından denize giren Bengisu, 34 km’lik mesafeyi 11 saat 29 dakikada yüzerek Fransa kıyılarına ulaştı. Bu derece ile ’Manş’ı en hızlı geçen Türk kadını’ unvanını alan Bengisu, ailesine, okuluna ve ülkesine büyük bir gurur yaşattı. Fransa kıyılarında Türk Bayrağı’nı dalgalandıran Bengisu, aynı zamanda solo olarak Manş Denizi’ni geçen 3. Türk kadını oldu.

Bu arada, milli sporcuya Manş Denizi geçişinde yakınındaki teknede annesi Meserret Avcı, mentör antrenörü Kamil Resa, beslenme yardımcı antrenörü Matt Duggan ve gözlemci hakem Keith Oiller eşlik etti.

Hırvatistan’da çalıştı

Manş Denizi’ndeki yüzme denemesi öncesi yoğun bir hazırlık yaptığını anlatan Bengisu, "Normal koşullarda 34 kilometre olan mesafe, gelgitler ve dalgalar sebebiyle 47 kilometreye kadar uzayabiliyor. Ayrıca yosunlar, köpek balıkları ve diğer canlılar parkurun zorluğunu daha da arttırıyor. Manş’ı geçmek amacıyla ilk defa geçtiğimiz sene deneme yaptım. Fakat hipotermi sebebiyle olmadı. Ayrıca Manş ile ilgili pek bir fikrim de yoktu. Bu sefer uzun mesafe ve soğuğa karşı antrenmanlar yaparak hazırlandım. Manş’ı geçen dünya rekortmeni ile tanıştım. Ondan antrenman konusunda yardım istedim. Birlikte Hırvatistan’da çalışma yaptık. Antrenman sistemimi değiştirdim. Böylece hedefimi başardım" dedi.

En büyük desteği ailesi

Manş Denizi’ni geçme fikrinin ortaya çıkması sonrası ailesinden büyük destek aldığını belirten genç sporcu, "Kendine güveniyorsan neden olmasın" şeklinde aldığı yanıta çok mutlu olduğunu söyledi. Bengisu, "Onlar da çok heyecanlılardı. Bütün ailede bir seferberlik oldu. Geçen yıl hipotermi yüzünden olmadı fakat bu sene en kötü senaryoya göre hazırlıklı olup en iyisini umduk ve elde ettik" diye konuştu.

Omirilik felçlileri için akülü araç

Manş Denizi geçişini aynı zamanda TOFD Omurilik Felçlileri Derneği için 3 akülü tekerlekli araç alınması amacıyla yaptığını kaydeden Bengisu, "Hedefimiz 3 akülü araç almaktı fakat şu ana kadar 2 araç alacak kadar bağış toplayabildik. Bu sebeple destek bekliyoruz. Başından beri yanımda olan, bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hedef ’Oceans 7’ parkuru

Hedef yükselterek çalışmalarına devam eden Bengisu Avcı, "Bundan sonra Oceans 7 tamamlayan ilk Türk kadını olmak istiyorum. İngiliz Kanalı (İngiltere-Fransa), Cook Strait (Yeni Zelanda), Catalina Kanalı (ABD), Cebelitarık Boğazı (İspanya-Fas), Molokai Kanalı (Hawaii), Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya), Tsagaru Kanalı’nı (Japonya) aşmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.