(Özel haber) Damgasız 15 yumurtaya 15 bin lira ceza

Ihlamur, “Bunun suç olduğunu bilsem, bırakın yumurta satmayı, ihtiyacım kadar bile tavuk beslemem” dedi.

İzmir’in Foça ilçesinde pazarcılık yapan 65 yaşındaki Mümin Ihlamur’a, damgasız yumurta sattığı gerekçesiyle 15 bin TL ceza kesildi. Ihlamur, Foça İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 2 yıl 4 ay önce tuttuğu tutanağa istinaden kesilen cezaya karşılık avukatı aracılığıyla Foça Sulh Ceza Hakimliğine itiraz ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’dan yardım beklediğini söyleyen Ihlamur, “Cezanın ardından kalp krizi geçirdim. Ben tavuklarımı doğal yemle, buğdayla besliyorum onlar benim yaşam kaynağım. Şoke oldum” diye konuştu.

“Uyarı verdiler ama sonra denetlemediler”

Yaşadığı olayı anlatan Ihlamur, “Foça’nın Gerenköy Mahallesi’nde çiftçilik yapıyorum. 2015 yılının Mayıs ayında kümesimdeki 30 yumurtayı satmak için Foça pazarına götürdüm. Yumurtalardan 15’ini satıp, diğer 15’ini de tezgahının yan tarafına koydum ve sipariş verip almaya gelecek kişiyi beklemeye başladım. Bu sırada denetime gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, sattığım yumurtaların kabuğunda işletme numarası, kümes numarası ve yumurtlama tarihi ibarelerinin yer aldığı damganın bulunmadığını belirledi. Ekipler, damgayı temin etmem için 30 gün süre verdi. Ancak, bir daha beni ne görmeye, ne de denetlemeye geldiler. Aradan geçen 2 yıl 4 aylık sürenin ardından gelen tebligatla, 15 bin TL’lik para cezası kesildiğini öğrenince şoke oldum” ifadelerine yer verdi.

“15 yumurta için 15 bin liralık ceza”

15 yumurta için toplam 15 bin lira ceza kesilen Ihlamur, şöyle konuştu:

“15 bin lira param olsa zaten ben niye çalışayım. Hayatım boyunca bu kadar parayı ben bir arada görmedim. Kıt kanaat geçinen bir aileyiz. Bunun suç olduğunu bilsem, bırakın yumurta satmayı, ihtiyacım kadar bile tavuk beslemem. Köylü kardeşlerim düşünsünler, taşınsınlar, tavuğu olanlar ona göre dikkat etsinler. Benim başıma gelen onların başına gelmesin. Biz işletme değiliz ki damgamız olsun. Altı üstü ihtiyacımızın fazlası olan birkaç yumurtayı satmak istedik, başımıza gelmeyen kalmadı.”

Ihlamur, geçen 11 Eylül’de eline ulaşan tebligat üzerine avukatı Aycan Güler aracılığı ile Foça Sulh Ceza Hakimliğine başvurup, cezaya itiraz etti.