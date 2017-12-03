Performansta, görme engelli rolünü oynayan genç kadın, karşıdan karşıya geçmek için vatandaş rolü yapan rol arkadaşından yardım istedi ve onun tepkisiyle karşılaşarak yere düştü. Vatandaşlar olayı gerçek sanarak duruma tepki gösterirken, topluluk daha sonra "olması gereken"i canlandırdı.

İzmir’de faaliyet gösteren Bornova Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farklı bir etkinliğe imza attı. Bornova ilçesinde yapılan performansta görme engelli rolü yapan genç kadın, karşıdan karşıya geçmek için vatandaş rolünü üstlenen rol arkadaşından yardım istedi ancak sert bir tepkiyle karşılaşarak yere düştü. Olayı gerçek sanan vatandaşlar ise görme engelli rolü yapan genç kadını kaldırarak onu iten kadına tepki gösterdi. Bu sırada tiyatro topluluğu "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Az önce bu arkadaşımız karşıdan karşıya geçemedi. Bu arkadaşımız yüzünden. Haydi şimdi olması gerekeni izleyelim" diyerek cadde üzerinde el ele tutuşup zincir oluşturdu. Görme engelli rolü yapan genç kadın, insan zincirinin arasından karşıdan karşıya geçti. Tiyatro topluluğu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun" diyerek performansı sonlandırdı.