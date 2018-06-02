(Özel haber) Hayatını kütüphane oluşturmaya adadı

İzmir’de yaşayan 58 yaşındaki Mesut Tim, hiçbir geliri olmamasına rağmen 2006 yılından beri Türkiye’nin dört bir yanında kütüphane oluşturulması için çalışıyor. 2006 yılından bu yana ülkenin çeşitli yerlerinde 32 adet “Atatürk Çocukları Kütüphanesi”ni gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile oluşturan Tim, "İlkokulda istediğim kitabı babam alamamıştı ve içimde ukde kalmıştı. Ben şehir merkezinde kitaba ulaşamıyorsam taşradaki vatandaşlar nasıl ulaşsın? Bu sebepten kitaba ulaşamayanlara ulaşmayı hedefledim" dedi.

Oluşturdukları kütüphanelerin büyük çoğunluğunun köylerde olduğunu belirten Tim, "Kütüphanelerimizde Atatürk kitapları, çocuk kitapları, dini kitaplar, örgü kitapları gibi farklı alanda birçok kitap mevcut. 7’den 70’e herkese hitap ediyor kütüphanelerimiz. Kütüphaneler köye açılan bir kapı görevi görüyor. Atatürk’ün güzel bir sözü var ‘Kitap okumasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım.’ Kitap toplamak Samanyolu yıldızının arkasından çöp dökmek gibi. Kalıcı kütüphane açılırsa uzun yıllar oraya hizmet eder. Adı ne olursa olsun kütüphane açın" ifadelerini kaydetti.

İzmir Adliyesine yapılan hain terör saldırısında kahramanca şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin’in doğduğu köy olan Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde de bir kütüphane açtıklarını kaydeden Mesut Tim, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde gönüllülerimiz ile kütüphane açmaya devam edeceğiz. Sadece kütüphane oluşturmakla da kalmıyoruz. Kütüphane açtığımız yerlerde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Önümüzdeki dönemde kütüphane açtığımız bir yerde ‘Çocuk Eğitim ve Sanat Köyü’ projemiz var, onu hayata geçireceğiz. Yılın 12 ayı aktif olacak bir çalışma. Bu proje kapsamında Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlemeyi planlıyoruz. Burada sergiler, seramik çalışmaları, satranç turnuvaları, çocuk zeka oyunları, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızı yeniden canlandıracağız" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına kadar 7 bin 500 adet Atatürk Kütüphanesi açmayı hedeflediklerini anlatan Tim, "2023 yılı hedefimiz için çeşitli sendikalar ve kurumlar ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.