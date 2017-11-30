(Özel haber) İzmir’de huzurevi sakinleri sergi açtı

Yaşlıların bazıları elde ettikleri geliri verecekleri konser için harcamak istediklerini söylerken, bazıları da yakın gözlüğü almak istediğini anlattı.

Öğrencilerin huzurevi sakinlerini ziyaret etmeleri geleneği İzmir’de tersine döndü. Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi Vakfı’na ait huzurevinde kalan yaşlılar, Zübeyde Hanım Eğitim Kurumundaki öğrencileri ziyaret ederek, okulda sergi açtı. Sergide kendi elleriyle yaptıkları el emeği göz nuru tabloları, takıları ve örgüleri satışa çıkaran yaşlılar, elde ettikleri geliri de konser vermek için salon kirasını karşılamak, yakın gözlüğü almak ve huzurevinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacak.

“Yakın gözlüğü alacağım”

Halk Eğitim Merkezinden gelen öğretmenlerden uzun zamandır takı tasarımı, resim, örgü ve fotoğraf çekimi gibi etkinliklerle ilgili eğitim alan huzurevi sakinleri, ortaya çıkan ürünlerini okulda sergiledi. Velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin büyük ilgi gösterdiği ve ürünlerin satışa çıktığı sergide, el emeği ürünler kısa sürede satıldı. Yaptığı bilezik, kolye, broş gibi ürünleri satan 86 yaşındaki Hasan Sağlam, “Sabahtan akşama kadar oturup hastalığa yakalanmak yerine, gelen öğretmenlerden kurs aldık. Bu sattıklarımızla da atölyemizin ihtiyaçlarını temin edeceğiz. Ucuz veriyoruz herkes memnun olsun diye. Öğrencilerimizle birlikte olmaktan da çok mutluyuz” dedi.

El örgüsü satışı yapan Fatma Ülkü Damlapınar ise elde ettiği gelirle kendisine yakın gözlüğü alacağını, bir kısmını da vakfa vereceğini ifade etti.

“Salon kirasını karşılayacaklar”

Huzurevinin Müdürü Hülya Bilgin ise “Huzurevimizde kalan sakinlerimiz halk eğitimden gelen öğretmenleriyle yaptıkları el işi ürünleri sergilemek istedi. Okul yetkilileri de bu konuda bize yardımcı oldu. Ayrıca 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda TSM konseri vermek istiyoruz. Konser için gerekli olan salon kirası ve diğer harcamalarla ilgili gereksinimlerin bir kısmını da bu sergiden elde edeceğimiz gelirle karşılayacağız. Onun için biraz da anlamlı. Ayrıca yaşlılarımız, öğrencilerle birlikte olmaktan da hoşlanıyor. Genelde onlar bizi ziyarete gelirdi bu kez biz geldik, tersi oldu” diye konuştu.

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Buca Kampüsü İlkokul Müdürü Raşit Kozakçı da kasım ayı değerler eğitimi konusunun sevgi–saygı teması olduğunun altını çizerek, “Öğrencilerimizin yaşlılarla bir araya gelmesi, onlarla iletişim kurması bizim için çok önemli. Bizce gerek öğrencilerimizin gerekse yaşlı bireylerimizin birbirlerinden öğreneceği çok şey var. Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.