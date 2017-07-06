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06 Temmuz 2017 11:30

(Özel haber) İzmir’de sigara kaçakçılarına 2 Milyon TL’lik darbe

İzmir polisi, Ağrı ve Van’dan Menemen ilçesinde bir çiftlik evine getirilip gizli bölmelerde saklandıktan sonra buradan Ege Bölgesine dağıtılan kaçak sigara deposunu bastı.

(Özel haber) İzmir’de sigara kaçakçılarına 2 Milyon TL’lik darbe

06 Temmuz 2017 11:30

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 275 bin liralık kaçak sigara ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu Menemen ilçesinde gümrük kaçağı sigaraların çiftlik evinin içerisinde özel bir düzenek yardımı ile girilen gizli bölümde saklandığını tespit etti. Çiftlik evini gözetim altında tutan polis ekipleri, şüphelilerin Ağrı ve Van’dan zulalı kamyon ve kapalı kasa kamyonetlerle getirdikleri gümrük kaçağı sigaraları buradaki depoda topladıkları, buradan Manisa, Balıkesir ve Çanakkale’ye dağıtım yaptıklarını tespit etti. KOM ekipleri, geçtiğimiz günlerde çiftlik evine baskın düzenledi.


Yapılan baskında, çiftlik evinin gizli bölümünde ve dağıtıma hazır hale getirilen iki araçta toplam piyasa değeri 2 milyon 275 bin lira olan 325 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis ekipleri, kaçak sigaraların tedariki ve dağıtımından sorumlu olduğu tespit edilen E.K. (25), B.D. (45) ve T.K.’yı (47) suçüstü yakalandı. Şüphelilerden E.K.’nın sigara kaçakçılığından daha önce suç kaydının olduğu belirtildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.


İzmir Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları bu operasyonla, terör ve organize suç örgütlerinin başlıca gelir kaynağı olan gümrük kaçağı sigara ticaretine büyük bir operasyon yapmış ve gelir kaynaklarını engellemiş oldu.




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