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07 Ocak 2017 12:48

(Özel Haber) İzmir’deki saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

(Özel Haber) İzmir’deki saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

07 Ocak 2017 12:48

İzmir’deki terör saldırısı anında çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Adliye Kafe’de çekilen görüntüde, hain kurşunla yere yığılan şehit polis Fethi Sekin de görülüyor.
İzmir’de Perşembe günü düzenlenen hain terör saldırısı sonrası yeni bir görüntü ortaya çıktı. Saldırının ardından gerçekleşen silahlı çatışma esnasında Adliye Kafe’de çekilen görüntüde, yere yığılan şehit polis Fethi Sekin de görülüyor. Kafe içerisinde feryat eden vatandaşlar, "Polise yardım edin, ambulans çağırın" diye çığlık atarken, silah sesleri duyulmaya devam ediyor.
Görüntüde, kafenin önünde bacağından yaralanıp düşen bir vatandaşın da elini kaldırıp yardım istediği görülüyor.



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