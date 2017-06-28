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28 Haziran 2017 09:06

(Özel haber) İzmir’in şampiyon şoförü ‘Rambo Ahmet’

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZULAŞ’ta otobüs şoförlüğü yapan namı diğer Rambo Ahmet, vücuduyla dikkat çekiyor.

(Özel haber) İzmir’in şampiyon şoförü ‘Rambo Ahmet’

28 Haziran 2017 09:06

Vücut geliştirmede çok sayıda şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Ahmet Aydın, “Yolcuların çoğu, ‘Belediye şoförlerinin yüzde 90’ı göbekli olur ama siz çok fitsiniz. Daha önce hiç böyle şoför görmedik’ diyorlar. Özellikle gençler kaç yılda bu vücudu yaptığımı soruyor” dedi.


İzmir’de yaşayan evli ve üç çocuk babası 37 yaşındaki Ahmet Aydın, 16 yıldır sporla uğraşıyor. 4 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZULAŞ’ta otobüs şoförlüğü yapan Aydın, vücuduyla dikkat çekiyor. Şoför arkadaşlarının “Rambo Ahmet” diye seslendiği vücut geliştirme şampiyonu Ahmet Aydın, yolcuların ilgisinden memnun. Özellikle genç yolcuların kaç yıldır vücut geliştirdiğini sorduğunu söyleyen Aydın, işine ve sporuna zaman ayırabildiğini belirtiyor.



“Rambo denilince herkes tanır”


Kendisini gören yolcuların şaşırdığını kaydeden Aydın, “Yolcuların çoğu, ‘Belediye şoförlerinin yüzde 90’ı göbekli olur ama siz çok fitsiniz. Daha önce hiç böyle şoför görmedik’ diyorlar. Özellikle gençler kaç yılda bu vücudu yaptığımı soruyor. Ben de bu tepkilerden memnunum. Mesleğimi de sporu da seviyorum. Arkadaşlarım bana ‘Rambo’ diyor. ‘Ahmet’ denilince kimse tanımaz ama ‘İZULAŞ’ta sporcu, Rambo’ derlerse herkes tanır” diye konuştu.



“Hemen ‘size bir şey demedik’ diyorlar”


Yaşadığı ilginç anıları anlatan Rambo Ahmet, şunları söyledi:


“Bazen bir sorun olduğunda otobüsten inip bakmak istiyorum, yoldakiler beni görünce hemen ‘Size bir şey demedik, sizinle ilgili bir sıkıntı yok’ diyor. Sanırım biraz tedirgin oluyorlar ama sporla uğraşan insan daha sakin ve idareci olur. Her sporcu kavgacı olacak diye bir şey yok.”



“İşe spor çantamla gidip geliyorum”


8 sene karate, 8 sene de vücut geliştirme sporu ile uğraştığını ifade eden Aydın, “Bu iş, sporuma da zaman kazandırıyor. Mesai bitince direkt spor salonuna gidiyorum. İşe spor çantamla gidip geliyorum. Arkadaşlarım da bu durumu takdir ediyor” ifadelerini kullandı.


Aydın’ın karateden üç Avrupa şampiyonluğu ve bir dünya altıncılığı; vücut geliştirmede ise iki Türkiye birinciliği, bir Türkiye dördüncülüğü ve bir de Avrupa üçüncülüğü bulunuyor.




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