(Özel Haber) Kadın girişimcinin on parmağında on marifet

İzmirli Sema Özoran 22 yıl önce açtığı imalathanesinde düğün organizasyonları için ekipman imal ediyor. Yanında 5 kişi çalıştıran ve ürettiği ürünleri yurt dışına ihraç eden Özoran, tezgahın başına geçip kaynak, boya, montaj yapıyor. Özoran, “Aklı olan, yeteneği olan herkes her işi yapabilir. Kadın veya erkek hiç fark etmez” dedi.

İzmir’de yaşayan 43 yaşındaki Sema Özoran, hobi olarak başladığı abajur yapımını ilerletti ve önce küçük bir atölye açtı. Burada düğün organizasyonlarında kullanılacak şamdan ve abajurları tasarlayıp üreten Özoran, talepler artınca Karabağlar Sanayi Bölgesindeki imalathanesini kurdu. Yanında çalıştırdığı 5 kişiyle düğün organizasyonlarına ekipman imal eden Özoran, ürünleri hem tercihe göre tasarlıyor, hem de tezgahın başına geçip imal ediyor. Yeri gelince kaynak, yeri gelince boya, yeri gelince de montaj yapan Özoran ürünlerini yurt dışına ihraç ediyor.



“Sadece erkek işi değil”

Mesleğe hobi olarak başladığını ve ilk başlarda sadece abajur yaptığını anlatan Özoran, “Talepler doğrultusunda küçük bir atölye açtım. Şimdi ise imalathanem var. Yanımda 5 kişi çalışıyor. İlk başlarda beni tezgahın başında görünce şaşıranlar oluyordu. ‘Erkek işi, yapma’ diyorlardı ama ben hiçbir zaman erkek işi olduğunu düşünmedim. Artık herkes alıştı. Onlara sıradan bir şey gibi geliyor. İşimden keyif alıyorum” diye konuştu.



İhracat yapıyor

Çalışırken fiziki olarak zorlandığı zamanlar olduğunu belirten Özoran, “Ürünleri kıvırıyorum, kaynatıyorum, boyuyorum, montaj yapıyorum. Bazı malzemelerde döküm yapıyorum. Birçok materyali birleştirip dekor haline getiriyoruz. Yurt içinin yanı sıra yurt dışına da mal sevk ediyoruz. Türkiye’de özel sipariş alıyoruz. Yurt dışına da 6-7 ülkeye ihracat yapıyoruz. Talep ettikleri ürünü imal ediyoruz ve oradaki düğün mekanlarına ürünlerimizi ihraç ediyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler arasında Almanya, Danimarka, Hollanda, Avusturya gibi ülkeler bulunuyor” şeklinde konuştu.

Geriye dönüp baktığında “Nereden nereye” dediğini belirten Özoran, şunları söyledi:

“İlk başta büyük hayaller yoktu ama iş gittikçe arttı. İlk günlerde bu kadar tecrübemiz ve kapsamlı imalatımız yoktu. Şaşırtıcı geliyor. Geri dönüp baktığımda küçücük bir atölyeydik. Üretim kapasitemiz azdı ama her geçen gün büyüdükçe ‘nereden nereye?’ diyorum. Aklı olan, yeteneği olan herkes her işi yapabilir. Kadın veya erkek hiç fark etmez. Cinsiyete göre meslekleri ayırmamak gerekiyor.”