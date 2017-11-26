(Özel haber) Nesli tehlikede olan balık “pet şişe” kurbanı oldu

Lagos balığının dilinin pet şişeye sıkışarak öldüğü görüldü.

İzmir’in Çeşme ilçesi Çiftlikköy mevkisinde sahilde gezen Mustafa Olcay Erdem ve arkadaşı, bir balığın karaya vurduğunu fark etti. Erdem, balığın yanına yaklaştığında yürek burkan görüntü ile karşılaştı. O anları ise, yanında bulunan arkadaşı vasıtasıyla görüntüledi. Karaya vuran balığın nesli tükenmekte ve avlanması yasak olan lagos balığı olduğu anlaşıldı. İnsanlar tarafından denize atılan pet şişeye dili sıkışan 1 metre uzunluğunda 20 kilogram ağırlığındaki Lagos balığı, ölerek karaya vurdu.

Lagos balığı avlanması 4 yıl süreyle yasak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Lagos balıklarının avlanması, nakledilmesi ve satılması 4 yıl süreyle yasaklandı. Bu balıkları yakalayanlara, her bir balık için bin 113 TL para cezası kesiliyor. Yasak, 13.08.2016 tarihli 29800 Sayılı Resmi Gazete’de yayımladı. Bu yasak 1 Eylül 2016’dan başlayıp 31 Ağustos 2020’ye kadar sürecek. Bir satış yerinde, lokantada ya da teknede 10 balık yakalanırsa belirtilen cezanın 10 katı ceza ödenme durumunda kalınabilecek.