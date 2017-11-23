(Özel haber) Öğretmen sözü

Kısa sürede okulunu çiçek gibi yapan Nazlı öğretmen, “Ben onlara bir söz verdim ve bu sözü yerine getirmem gerekiyordu. Bu okulda hem öğretmen hem de müdürüm. Yeri gelince hademelik de yapıyorum” dedi.

Manisalı 34 yaşındaki Nazlı Ulutaş, önce Kars’ta sonra da Edirne’de öğretmenlik yaptı. Nazlı öğretmenin bir sonraki görev yeri ise İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Sancaklı Ahmetçik İlkokulu adındaki köy okulu oldu. Tek başına çekip çevirdiği okulda hem okul müdürlüğü hem de 1’den 4’e kadar birleştirilmiş sınıfta öğretmenlik yapan Nazlı Ulutaş, fiziki yapısını yetersiz bulduğu okulu çiçek gibi yapmak için öğrencilerine söz verdi. Sözünü yerine getirmek için birçok kurum ve kuruluşa mail atan Nazlı Ulutaş, gelen yardımlarla hem sınıfı hem de okulun dışını yepyeni bir görünüme kavuşturdu. Öğrencilerine en iyi eğitimi vermek için var gücüyle çalışan Nazlı öğretmen, teneffüslerde okulun idari işlerini halledip ardından okul bahçesinde çocuklarla oyunlar oynuyor.

“Gönlüm el vermedi”

Sancaklı Ahmetçik İlkokulu’na 2013-2014 yılında norm fazlası olarak geldiğini, daha sonra birleşmiş sınıfta görev almaya başladığını kaydeden Nazlı öğretmen, hikayesini şu sözlerle anlattı: “Birleştirilmiş sınıf olduğu için ilk başlarda biraz zorlandım. Çünkü ilk defa birleştirilmiş sınıfta öğretmenlik yapıyordum. Fiziki yapımız yetersizdi ve bu duruma gönlüm el vermedi. Çocuklara bir söz verdim ve aklıma gelen bütün kurum ve kuruluşlara mail atıp okulumun durumunu anlattım. Onlar da bana geri dönüş yaptılar. Önce kendi sınıfımız yapıldı. Okulumuzda ana sınıfı olmadığı için ana sınıfı yapılması için de çalışma başlattım ve çok güzel bir ana sınıfımız oldu.”

“Yeri gelince hademelik de yapıyorum”

Her çocuğa eşit eğitim mantığı ile hareket ettiğini belirten Nazlı öğretmen, “Birleştirilmiş sınıf olması, köy okulu olması, oradaki öğrencilerin daha düşük bir eğitim alacakları anlamına gelmiyor. Şimdi mutluyuz ve huzurluyuz. Okulumuz küçük, öğrenci sayımız az ama hepsine eşit miktarda eğitim vermek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hem öğretmen hem de müdürüm. Yeri gelince hademelik de yapıyorum. 4 sınıfın birleşmesiyle 15 öğrenciyi okutuyorum. 6 da ana sınıfında öğrencimiz var. Teneffüslerde tüm öğrencilerle birlikte oyun oynuyorum” ifadelerini kullandı.

“Kuralımız yalan söylememek ve verilen sözü yerine getirmek”

Yaptıklarının her öğretmenin yapması gereken şeyler olduğunu savunan Nazlı Ulutaş, şöyle konuştu: “Öğretmen ve öğrenci sınıfta mutluysa eğitim daha başarılı olur. Sabahları görüntüsü çirkin bir sınıfa girmek istemem. Öğrencilerim de bunu istemez. Sabah geldiğinde hepsinin gözleri bana bakıyor, benden bir şey bekliyorlar. Onlara karşı bir sorumluluğum var ve aldığım eğitim bunu gerektiriyor. Ben yapmam gerekenleri yapıyorum. Ben onlara bir söz verdim ve bu sözü yerine getirmem gerekiyordu. ‘Sınıfımız güzelleşecek, okulumuz güzelleşecek. Ben sizin için ne kadar çalışıyorsam siz de aynı şekilde çalışacaksınız’ dedim. Öğrencilerime de bunu öğretiyorum. Kuralımız yalan söylememek ve verilen sözü yerine getirmek.”

“Öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz”

Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüsel Yıldız da şunları söyledi: “Öğretmenlik tanımının ne olduğunun vuku bulmuş halini görüyoruz. Menderes’te 12 bin 689 öğrencimiz, 56 okulumuz var. Kamu kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bunun dışında kendi özverileriyle fark oluşturan, çocuklarımızın gözündeki o gülümsemeyi yakalayan öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Her türlü çalışmalarını destekliyoruz. Nazlı öğretmen gibi idealist öğretmenlerimizin sayısı arttıkça, eğitim anlamında da kalitemizin artacağına inanıyorum. Her çocuğumuz bizim için kıymetli ve değerli. Buradaki çocuklarımızın hepsini şanslı buluyorum. Bu şansı da çocuklarımızın gözlerindeki ışıktan görüyoruz.”