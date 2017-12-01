(Özel haber) Parktaki infaz güvenlik kamerasında

Meydana gelen olay bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen 32 yaşındaki Sinan Soydoğan, kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından parkta infaz edilmişti. Olay anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Soydoğan parkta oturduğu sırada, yanına bir kişi geliyor. Birlikte bankta oturan ikili, konuşmaya başlıyor. Daha sonra da kimliği belirlenemeyen zanlı, yanında getirdiği tabancayı çıkararak, Soydoğan’a doğrultup ateş ediyor. Daha sonra da zanlının hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karışması da, güvenlik kameralarına yansıyor.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, Soydoğan’ın cinayeti hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, zanlının kimliğini tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca, olayı gören vatandaşların da ifadesine başvuran Cinayet Büro Amirliği, Soydoğan’ı infaz ettikten sonra kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için titiz bir çalışma sürdürüyor.

Olay geçmişi

Olay, 24 Kasım Cuma günü saat 23.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi Yeni Girne pazar yeri yakınındaki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Sinan Soydoğan parkta oturduğu sırada, yanına henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi geldi. İkili kısa bir süre sonra sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği belirlenemeyen şahıs yanında getirdiği tabancayla Soydoğan’a ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Soydoğan’ın başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Zanlı hızla olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbarı alan ekipler bölgeye intikal ettiklerinde, Soydoğan’ı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Bunun üzerine polis, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Soydoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.