Soğuk kış aylarını yaşadığımız bu günlerde çok hassas olan cildin, yaz aylarında güneşin oluşturduğu hasarı gidermesi için özel bir bakıma ihtiyacı var. Kış aylarında cildin neme ihtiyaç duyduğunu ifade eden Egesante Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, “Soğukların başlamasıyla birlikte kapalı ayakkabıların giyilmesi, ayaklarda oluşan mantar hastalığını arttırıyor. Gençlerin en büyük sorunu olan akne de kış aylarında artabiliyor. Özellikle sonbahar ve kış ayları cilt hastalıklarının arttığı aylar” dedi.

Kış aylarında herhangi bir cilt problemiyle karşılaşılmaması için gıda alışkanlıklarına da dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, “Mayalı yiyecekler, mayalı içkiler ve kafeinin bazı hastalıkları arttırdığı biliniyor. İzmir ve Ege Bölgesi güneş ve nem açısından uygun. Belli bir yaşın üzerinde olan kişilerde cilt kuruluğu oluşuyor. Özellikle kadınlarda östrojen dengesinin düşmesiyle oluşan cilt kuruluğu en büyük problem bu anlamda. Cildin nemlendiricilerle kontrol edilmeleri gerekiyor” uyarılarında bulundu.

Cildi soğuğun olumsuz etkilerinden korumak için mutlaka deriyi beslemek gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Cildi güneşin zararlı etkilerinden korumak gerekiyor. Kış geldi güneşin zararı olmaz diye düşünülmemesi gerekiyor. Güneş koruyucular, D vitamini alınımı da engellemiyor. Kış aylarında da iyi bir güneş koruyucunun günde bir kez kullanılması gerekiyor. Güneş koruyucular hem nem dengesini sağlıyor hem de güneşin zararlı etkilerini engelliyor” diye konuştu.