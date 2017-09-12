(Özel haber) Yanan alana 1,5 milyon yeni fidan

Ormanların eski haline dönmesi ise 30 yıldan fazla sürecek.

İzmir’in Menderes ilçesinde geçtiğimiz 1 Temmuz’da makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın, 986 hektarlık bir alanı küle çevirdi. Tahrip olan ormanı eski haline döndürmek için çalışmalara başlayan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan ağaçları belirleyerek bölgede boşaltma çalışmalarına başladı.

İzmir’de bu yıl 192 orman yangını meydana geldiğini fakat Menderes ve Bayındır’daki yangınların büyük tahribatlara yol açtığını ifade eden İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, “Bu yangınlar 3 gün sürdü. Menderes’te 986 hektar, Bayındır da 750 hektar alan tahrip oldu. Biz yangını söndürür söndürmez ağaçlandırma hazırlıklarına başladık. Dikim mevsiminin başlayacağı kasım sonu aralık başında ilk fidanları dikeceğiz. Şubat ayına doğru bu çalışmaları büyük ölçüde tamamlamış olacağız. Ağaçlandırma çalışmalarının yanında tohum ağacı olan sahaları da dikim yapmadan gençleştireceğiz. Bu sahalara 10 ton tohum takviyesi yapacağız. Bu da çalışmaları daha da hızlandıracak” dedi.

“30 yıl gerekiyor”

Küle dönen ormanların yerine 1,5 milyondan fazla yeni fidan dikeceklerini anlatan Aybal, “Önümüzdeki yıl orada en az 5-10 santimetrelik fidanları göreceğiz. Tahrip olan ormanlar kolaylıkla geri gelmiyor. Yanan bir sahanın en azından genç bir orman haline gelmesi için bile 30 yıl gerekiyor” diye konuştu.

Orman yangınlarının yüzde 95 oranında insandan kaynaklandığının altını çizen Şahin Aybal, “Mümkünse ormanda ateş yakmasınlar, yaktılarsa bile ateşi iyice söndürmeden alandan ayrılmasınlar. Yakın zamanda başlayacak yağışlarla yangın riski büyük ölçüde ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız yangın gördüğünde her operatörden ücretiz olan 177 numaralı orman yangını ihbar hattını arasınlar, biz de daha fazla tahrip olmadan yangınlara müdahale edelim” dedi.

Öte yandan, Menderes’te küle dönen 986 hektarlık alan havadan görüntülendi. Görüntüler, yanan ormanların büyüklüğünü gözler önüne serdi.