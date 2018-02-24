(Özel haber) Yaralara oksijenle kısa sürede tedavi

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2016 yılından beri faaliyette olan, bölgenin en kapsamlı Hiperbarik Tedavi Merkezi bir çok hastalIğın tedavisinde kullanılıyor. 12 koltuk kapasitesine sahip tedavi merkezinde hastalara yüzde 100 oksijen verilerek tedavi uygulanıyor. Bu alanda Ege Bölgesinde hizmet veren tek merkez olduğunu söyleyen Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi Doç. Dr. Enver İlhan, "Eskiden bu tedaviler özel merkezlerde yapılmaktaydı ancak Sağlık Bakanlığımızın girişimleri ile artık birçok kamu merkezimizde yapılabilmektedir. Büyük bir boşluğu doldurmaktayız. Hastalardan herhangi bir ek ücret alınmamaktadır. Halkımıza tedaviden umudu kesilen durumlarda büyük katkı sağlamaktadır. Ana ve yardımcı tedavi olarak kullanılmaktadır. Birçok birimin karar verilen hastalarda tedavi merkezi olarak kullanılmaktadır. İki uzman ve sekiz yardımcı personel ile bu merkezimizde hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.

Diyabet yaralarından, karbonmonoksit zehirlenmesine kadar

Dekompresyon hastalığı (vurgun), Hava ve gaz embolisi, Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, gazlı gangren, yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fas, fasya), kompartman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler, yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik) gibi birçok hastalığın tedavisinde uygulanan yöntem ile hastalıkların tedavisine katkı sağlanıyor.

Tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp uzmanı Uzman Dr. Nihal Çevik, "Yara iyileşmesini hızlandırıcı etkisi ve enfeksiyonların giderilmesinde yardımcılığı var. Antibiyotiklerin etkinliğini arttırıyor özellikle kemik enfeksiyonlarında oksijelenmesi az olan dokularda yeterli oksijen desteğini sağlamak amacıyla kullanıyoruz. Hasta başvuruyu direk olarak hiperbarik tıp uzmanlığına yapıyor. Uzman hekimlerimiz değerlendiriyor. Hastanın tedavi almasında herhangi bir sakınca yoksa alması gerektiğini düşünüyorsak, gerekli tetkikleri yaptırıp sonrasında hastayı tedaviye alıyoruz. Her gün giriyor tedaviye hasta ve ardışık olarak seanslara girmek zorunda. Bir seans ortalama 2 saat sürüyor. İçeride tedavi süresi boyunca hastalar televizyon izleyebiliyorlar. Arada hava molalarında sohbet edebiliyorlar. İçeride her zaman bir sağlık personelimiz mevcut. Yani acil durumlarda olsun gerekli şeker tansiyon ölçümlerinde olsun müdahalede bulunabiliyorlar" dedi.

Hastaların yaraları iyileşti

Merkezde tedavi gören hastalardan Fazıl Saat şeker hastalığına bağlı ayağında çıkan yaradan dolayı bu merkezi önerdiklerini belirterek,’’ "Ben 30 seans aldım , 20 seansım daha var. Yani tedaviden memnunum güzel bir ortam var. Ayağım daha rahatladı. Yangında zehirlenenlerin hepsine iyi geldiğini duyduk. Faydalı bir şey olduğunu duyduk. Güzel bir şey personeller çok iyi hepsi yardımcı oluyorlar. Doktorlarımız ve içeride görev yapan arkadaşlara herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Geçmişte şeker hastalığına bağlı topuğundaki yaradan geldiğini ve tedaviden sonra iyileştiğini bu sefer parmağındaki morluktan tekrar merkeze geldiğini belirten Kadriye Yükler de 11 gündür tedavi görmesine rağmen morluğun iyileşmeye başladığını belirtti.