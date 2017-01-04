(Özel haber) Yumurtalık kanserinde umut veren yöntem

Yumurtalık kanserinin erken evrede teşhis edilme ihtimalini artıran yeni bir yöntem geliştirildi. Yöntemin ileri ki aşamasında kadınlar, tıpkı şeker hastalarının kullandığı glukometre cihazı gibi tek bir damla kan ile risk grubunda olup olmadıklarını anlayabilecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ceren Türkcan Kayhan ve Doktora Danışmanı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Akgöl, hastalarda çok nadir belirti veren ve genellikle bağırsak problemleri ile karıştırıldığı için ilerleyen evrelerde tespit edilen yumurtalık kanserine karşı bir yöntem geliştirdiklerini belirtti. Türkcan Kayhan, “İlerleyen aşamalarda bu yöntemi insanların evinde de kullanabileceği cihazlara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Nasıl şeker hastalarında bir damla kanla glukoz miktarını ölçebiliyorsak bu yöntemle de aynı şekilde yapabileceğiz” dedi.



Yöntem geliştirildi, sırada cihaza dönüştürülmesi kaldı

Evlerde yapılması planlanan tetkikin, sadece bir ön tetkik olacağını vurgulayan Türkcan Kayhan, “Glukometre cihazları çok portatif cihazlardır. Bir damla kanla işlem yapılıyor. Bunda da bir damla kanla işlem yapacak kişi risk altında olup olmadığını öğrenecek ve bir daha ileri tetkiklere başvurabilecek. Dolayısıyla erken teşhisin süresi kısalmış olacak. Yöntem geliştirilmiş durumda. Sadece cihaz boyutunda küçültülmesi aşaması kaldı” diye konuştu. Türkcan Kayhan, yumurtalık kanserinin Türkiye’de 7. sırada görülen bir kanser türü olduğuna dikkat çekti.