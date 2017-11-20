(Özel haber) Zil çalınca oyuna değil hobi bahçelerine koşuyorlar

Öğrenciler, gözü gibi baktıkları bahçelerinde dayanışmayı, sorumluluk almayı, paylaşmayı ve sabretmeyi öğreniyor.

İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan Bulgurca İlkokulu ve Ortaokulu, öğrencilerin teneffüslerde sık sık arbede yaşamasını engellemek, dayanışmayı, sorumluluk almayı, paylaşmayı ve sabretmeyi öğretmek amacıyla dudak ısırtan bir proje başlattı. Uygulamada, dönüşümlü olarak her öğrenci grubu bir hobi bahçesine sahip. Öğrenciler, zil çaldığında hobi bahçelerine giderek toprağı temizleyip havalandırıyor, tohumlarını ekiyor, sulama yapıyor ve ürünleri özenle büyütmeye çalışıyor. Rokadan ıspanağa, sarımsaktan patatese pek çok ürünün olgunlaşmasını bekleyen öğrenciler; dayanışmayı, sorumluluk almayı, paylaşmayı ve sabretmeyi aynı anda öğreniyor. Kuşlar için kuş yuvaları yapıp ağaçlara takan öğrencilerin bir sonraki planı ise okul bahçesinde besledikleri kedi ve köpeklere barınak yapmak.

Bahçeler arasında rekabet yok

Okul Müdürü Gül Papatya Demirci, hayata geçirdikleri projeyi şu sözlerle anlattı:

“Özellikle teneffüslerde yaşanan arbedelerin sebeplerini araştırdık. Okuldaki beton alanda çocuklar birbirlerini itip kakıyorlardı ve bu durum oyun haline dönüşmüştü. Çocuklarımız 100 dakikalarını bahçede geçiriyorlar ve bu 100 dakikayı dolu dolu geçirmeleri için hobi bahçeleri projesini başlattık. Her gün farklı gruptaki öğrenciler bahçelerinde ekip biçiyor. Hem paylaşmayı hem de sabretmeyi öğreniyorlar. Çocuklarımız burada bir rekabet içerisinde değil. Sulanmamış bir bahçe gördüklerinde kendilerinin olmayan bahçeleri de suladıklarını gördük.”

“Sanki kocaman yağmur ormanlarımız olacakmış gibi”

8. sınıfta okuyan Yaren Kızılcık isimli öğrenci, “Burası bize yardımlaşmayı, paylaşmayı ve sabretmeyi öğretiyor. Ders işledikten sonra koşa koşa bahçelerimize geliyoruz. Heyecanlanıyoruz. Biz roka, maydanoz, ıspanak gibi bitkiler yetiştiriyoruz. Toprakla henüz tanışmamış çocuklar vardı. Bu uygulama onlar için de çok iyi oldu. Artık markete gitmiyorum. Çünkü benim de bir bahçem var” dedi.

4. sınıf öğrencisi İlayda Egüz ise "Burada herkesin bir görevi var. Çok mutluyum. Sanki bu bitkiler bir anda büyüyecek ve kocaman yağmur ormanlarımız olacakmış gibi geliyor" diye konuştu.

"Dayanışmayı öğreniyoruz"

7. sınıfta okuyan Emir Cınık, “Topraklarımızı temizleyip havalandırıyoruz, tohumlarımızı ekiyoruz. Buraya başlamadan önce çok merak ettik. Öğretmenlerimiz bize sürpriz olduğunu söylediler. Sonradan hepimiz hobi bahçelerine sahip olduk. Şu anda heyecanlı ve mutluyum” derken, 4. sınıf öğrencisi Ceylin Zengin de, "Burada rekabet yok. Dayanışmayı öğreniyoruz" dedi.