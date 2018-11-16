'Özel Harekatçı Olmak 2' kitabı İzmir'de tanıtıldı

Ercan Ersoy'un kaleme aldığı ve gelirinin Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne (TEMŞAD) bağışlanacağı 'Özel Hareketçı Olmak 2' kitabının tanıtımı yapıldı.

Sabancı Kültür Sarayı'nda gerekleştirilen tanıtım toplantısında dernek üyeleri ve basın mensupları katıldı. Tanıtımda konuşan TEMŞAD Genel Başkanı Sedat Selim Öztürk, kitap gelirinin derneğe bağışlanacağını belirterek, yazar Ercan Ersoy'a teşekkür etti. Öztürk, “Bu kitapta bilinmeyen hikayeler var. Kitabın satışından gelecek olan parayı sosyal projelerde kullanacağız. Bir sosyal tesisimizin olmamasından dolayı şehit aileleri toplantılarını kafelerde yapıyor. Bu proje üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kitap sayesinde bu hedefe ulaşırız. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.