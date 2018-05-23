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23 Mayıs 2018 13:29

(Özel) İflas eden muhasebeci evrakları yere saçtı, mağdurlar evrak deryasında belge aradı

İzmir’de daha önce mesleki tecrübesi nedeniyle plaket aldığı söylenen muhasebeci, iflas edince 350 kişiye ait resmi evrakları iş hanının boşluğundan zemin kata fırlattı.

(Özel) İflas eden muhasebeci evrakları yere saçtı, mağdurlar evrak deryasında belge aradı

23 Mayıs 2018 13:29

KDV bildiriminde bulunmak zorunda olan esnaflar, evrak deryası içinde belgelerini bulabilmek için adeta samanlıkta iğne aradı.


İzmir’in Bornova ilçesinde iddiaya göre, daha önce mesleki tecrübesi nedeniyle plaket aldığı söylenen muhasebeci A.E.Y. iflas etti. Muhasebeci, hiç kimseye haber vermeden iki gün önce 350 kişiye ait resmi evrakları bulunduğu iş hanının boşluğundan aşağıya fırlattı. İş hanının zemin katı evrak deryasına dönerken, durumu öğrenen bazı esnaflar iş hanına koştu. KDV bildiriminin son gününün yaklaştığını ve bildirimde bulunmazlarsa ceza yiyeceklerini belirten esnaflar, harıl harıl belge aramaya başladı. Mağdur esnaflar, belgeler arasında boş fatura ve kaşelerin yanı sıra, kimlik fotokopileri ve tapuların da olduğunu belirterek, kötü niyetli kişilerin orta yere saçılan bu belgeleri ele geçirmelerinden çekindiklerini dile getirdi.



“350 mağdur var”


Altı adet aile şirketi bulunan Tuğberk Vural, "İki gün önce bana gelen telefonda muhasebecimizin iflas ettiği söylendi. İcra dairesi muhasebecinin dükkanını boşaltmış. Anlatılanlara göre icra memurları dosyalarımızı iş hanının bir bölümüne bırakmış ama muhasebeci yanında çalışan elemanları ile beraber tüm evrakları yukarıdan aşağıya atmış. Toplamda 350 mağdur olduğu söyleniyor. Bizim ailecek altı adet şirketimiz var ve o şirketlere ait evrakları burada arıyoruz. KDV bildiriminde bulunmamız için bir an önce dosyalarımızı bulup teslim etmemiz gerekiyor. Yoksa 3 bin ile 5 bin lira arasında ceza yiyeceğiz. Noter kaşesi olan resmi evraklarımız kayıp. Şu an zamanla yarışıyoruz. İki gündür sabahın köründe gelip iş hanı kapanmadan dosya arıyoruz. Bir kısmını topladığımız halde iş hanı hala evrak içinde. Muhasebecinin 31. meslek yılı sebebiyle plaket almış biri olduğunu duyduk” dedi.



"Görünce bayılacak gibi oldum"


Ergin Kartal isimli esnaf, “Buranın halini görünce bayılacak gibi oldum. Bütün değerli evraklar orta yere saçılmış. Buradan bir cilt fatura kaybolsa herkesin başı yanacak. Burada mağdur olduk. Kötü niyetli biri bu belgeleri alsa buradaki herkes yanar. Mağduriyetimizi nasıl gidereceğiz bilmiyoruz. Ceza yiyebiliriz" diye konuştu.


Bir diğer mağdur esnaf ise "Orijinal tapu senetleri, faturalar, çek koçanlarının hepsi saçılmış. Bu bizi büyük sıkıntıya sokacak. 10 yıllık esnafım, bir yıllık dosyamı anca bulabildim. Evrak deryasının içerisindeyiz. Burada samanlıkta iğne arıyoruz” şeklinde konuştu.




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