(Özel) Kuru üzümün zorlu yolculuğu

Dalından kopardıkları üzümleri tarlalara seren üreticiler, güneşin de yardımıyla üzümlerin kurumasını beklerken bir hayli renkli görüntülere sahne oluyor.

Türkiye’nin tarım ihracatında önemli bir yere sahip olan kuru üzümün lezzetinin güzel olması kadar üretimi de bir hayli meşakkatli. Kuru üzüm üretiminde önemli paya sahip İzmir’in Menemen ilçesinde üreticiler yaklaşık 39 derece sıcakta çalışıyor. Öncelikle bağlardan koparılan üzümler traktör yardımıyla üzümün kurumasına yardımcı olan özel karışımın bulunduğu yere getiriliyor. Özel karışımın içinde yıkanan üzümler özel taşıyıcılar vasıtasıyla serileceği bölgeye getiriliyor. Burada çalışan görevliler üzümleri salkım salkım brandanın üzerine seriyor. Havanın durumuna göre ortalama 10 gün tarlada üzümün kurumasını bekleyen üreticiler daha sonra kuruyan üzümü toplayarak, paketleme ve satış aşamaları için hazırlıyor.

Bu süreçte çalışanları ise en çok zorlayan şey güneş oluyor. Sabah 06.00’da mesaiye başladıklarını belirten işçiler, öğlen 14.00’e kadar çalıştıklarını ve günlük yevmiyelerinin 55 lira olduğunu belirtti. İşçiler, üzümün çabuk kuruması için ince serilmesi gerektiğini ve hızlı olunması gerektiğini dile getirdi.

"Bu yıl kuru üzüm fiyatlarından memnunuz"

Antik çağlardan beri Menemen Ovasında kuru üzümün önemli bir yere sahip olduğunu belirten Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, "Son dönemlerde farklı sanayi ürünlerine geçiş yapılmış olsa da Menemen Ovamızda bağcılıktan vazgeçmeyen ailelerimiz mevcut. Şu an Menemen’de üzümler kurutulmak üzere tarlalara serilme işlemi gerçekleşiyor. Bayramdan sonra kuruyan üzümleri tarladan almayı planlıyoruz. Hava durumu çok müsait" diye konuştu.

Bu yıl kuru üzümün fiyatının çok iyi olduğunu ve üretimde süreklilik açısından bu fiyatların korunması ve yukarı doğru çıkmasını ümit ettiklerini belirten Karagöl, "Tüccar ve üzüm işletmeleri vasıtası ile çeşitli işlemlerin ardından buradaki üzümlerimiz başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracatı gerçekleşiyor. Kuru üzümün besleyici özelliğinden dolayı ekmeğin içine koyularak yenildiğine şahit oldum. Devletimiz de okullarda kuru üzüm dağıttı. Biz üretiyoruz siz de tüketin" dedi.