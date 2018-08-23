Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 12:08

(Özel) Kuru üzümün zorlu yolculuğu

Yaz döneminin son haftalarında kuru üzüm üreticilerini ayrı bir heyecan sardı.

(Özel) Kuru üzümün zorlu yolculuğu

23 Ağustos 2018 12:08

Dalından kopardıkları üzümleri tarlalara seren üreticiler, güneşin de yardımıyla üzümlerin kurumasını beklerken bir hayli renkli görüntülere sahne oluyor.


Türkiye’nin tarım ihracatında önemli bir yere sahip olan kuru üzümün lezzetinin güzel olması kadar üretimi de bir hayli meşakkatli. Kuru üzüm üretiminde önemli paya sahip İzmir’in Menemen ilçesinde üreticiler yaklaşık 39 derece sıcakta çalışıyor. Öncelikle bağlardan koparılan üzümler traktör yardımıyla üzümün kurumasına yardımcı olan özel karışımın bulunduğu yere getiriliyor. Özel karışımın içinde yıkanan üzümler özel taşıyıcılar vasıtasıyla serileceği bölgeye getiriliyor. Burada çalışan görevliler üzümleri salkım salkım brandanın üzerine seriyor. Havanın durumuna göre ortalama 10 gün tarlada üzümün kurumasını bekleyen üreticiler daha sonra kuruyan üzümü toplayarak, paketleme ve satış aşamaları için hazırlıyor.


Bu süreçte çalışanları ise en çok zorlayan şey güneş oluyor. Sabah 06.00’da mesaiye başladıklarını belirten işçiler, öğlen 14.00’e kadar çalıştıklarını ve günlük yevmiyelerinin 55 lira olduğunu belirtti. İşçiler, üzümün çabuk kuruması için ince serilmesi gerektiğini ve hızlı olunması gerektiğini dile getirdi.



"Bu yıl kuru üzüm fiyatlarından memnunuz"


Antik çağlardan beri Menemen Ovasında kuru üzümün önemli bir yere sahip olduğunu belirten Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, "Son dönemlerde farklı sanayi ürünlerine geçiş yapılmış olsa da Menemen Ovamızda bağcılıktan vazgeçmeyen ailelerimiz mevcut. Şu an Menemen’de üzümler kurutulmak üzere tarlalara serilme işlemi gerçekleşiyor. Bayramdan sonra kuruyan üzümleri tarladan almayı planlıyoruz. Hava durumu çok müsait" diye konuştu.


Bu yıl kuru üzümün fiyatının çok iyi olduğunu ve üretimde süreklilik açısından bu fiyatların korunması ve yukarı doğru çıkmasını ümit ettiklerini belirten Karagöl, "Tüccar ve üzüm işletmeleri vasıtası ile çeşitli işlemlerin ardından buradaki üzümlerimiz başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracatı gerçekleşiyor. Kuru üzümün besleyici özelliğinden dolayı ekmeğin içine koyularak yenildiğine şahit oldum. Devletimiz de okullarda kuru üzüm dağıttı. Biz üretiyoruz siz de tüketin" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    32°C
  • Cuma
    Açık
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    32°C
  • Pazar
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç