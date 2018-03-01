(Özel) Miniklerden Mehmetçik’e kalpli destek

İzmir Torbalı’daki Sultan Abdülhamit İlkokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla güzel bir projeye imza attı. Öğrenciler, Mehmetçik için resimler çizip okul panolarına asarken, okul bahçesinde bir araya gelerek de hem kalp şekli hem de Afrin yazısı oluşturdu. Öğrenciler hep bir ağızdan, "Her Türk asker doğar", "Vatan sana canım feda" ve "Kalbimiz sizinle" dedi.

Okul tarafından yapılan açıklamada, "Hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Türk milleti kahraman ordumuzun daima arkasında ve destekçisidir. Sultan Abdulhamit İlkokulu ailesi olarak kahraman Mehmetçik için dua ediyor ve Allah’tan kahraman ordumuza zafer nasip etmesini diliyoruz. Kahraman ordumuzun; yurdumuzun güvenliği için, Afrin’de teröristlere karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonunda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize ve hain saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Kahraman milletimize, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah; kahraman ordumuzu her zaman, her yerde muhafaza ve muzaffer eylesin" denildi.