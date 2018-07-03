Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 14:41

(Özel) Oğlunun darp ettiği yaşlı kadın huzuru buldu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir annenin oğlu tarafından darp edilmesine ilişkin televizyonda çıkan haberlere sessiz kalmayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın jet talimatıyla harekete geçen İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 85 yaşındaki yatalak kadını sağlık ekipleri eşliğinde alarak huzurevine nakletti.

(Özel) Oğlunun darp ettiği yaşlı kadın huzuru buldu

03 Temmuz 2018 14:41


İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi yatalak annesini darp etti. Darp edilme görüntülerinin televizyondaki bir haber kanalında yayınlanması üzerine İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanğlay’a talimat veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 85 yaşındaki Güher Toprak’ın huzura kavuşmasını sağladı. Darp görüntülerinin ekrana gelmesinin hemen ardından harekete geçen İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri yaşlı kadının ikamet ettiği adrese gitti. Yaşlı kadını 112 ekipleri eşliğinde kaldığı evden alan ekipler, yaşlı kadını Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine götürerek sağlık kontrollerini yaptırdı. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan yaşlı kadın, Zübeyde Hanım Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi. Burada tekrar sağlık kontrolleri ve kişisel bakımları yapılan Güher Toprak, yaşamının kalan günlerini huzurevinde geçirecek.



"Artık bakanlığımızın koruması altında”


Zübeyde Hanım Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezine gelerek yaşlı kadını ziyaret eden Tanğlay, Bakan Kaya’dan aldıkları talimatın ardından süratle hareket ettiklerini belirterek, “Güher Teyzenin genel durumu çok iyi. Sağlık durumuyla ilgili problemimiz yok. Hem sağlık ekibimiz hem bakım ekibimiz tarafından gerekli müdahaleler yapıldı. Artık bakanlığımızın koruması altında. Bundan sonraki süreçte yaşamını daha kaliteli devam ettirebilmesi için her türlü desteği sağlayacağız” dedi.


Medyaya yansıyan darp görüntüleriyle ilgili yasal sürecin de başlatıldığını aktaran Tanğlay, “Bakanlığımız o görüntülerle ilgili gerekli yasal yaptırımın sağlanması için müdahil olacağız. Yasal sürecin takipçisi olacağız. Güher Teyze küçük bir evde çocuklarıyla birlikte yaşıyordu. Yaşam şartları bakım merkezi kalitesinde olmadığı için de hemen alma gereği hissettik” diye konuştu.



Huzuru buldu


85 yaşındaki yatalak kadının, dün gece saatlerinde getirildiği huzurevinde deliksiz bir uyku çektiğini ifade eden bakım uzmanları ise Güher Toprak’ın huzuru bulduğu yorumunu yaptı. Huzurevindeki rahat yatağında mışıl mışıl uyuyan Güher Toprak’ın, yemek saatlerinde uzmanlar tarafından beslendiği arkasından yine uykuya daldığı ifade edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç