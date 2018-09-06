(Özel) Ünlü acente yüzünden hem tatilinden hem de parasından oldu

Sonra gelen mesajla şoka giren ve aylardır parasını alamayan Gülşah Baş, “Paramızı hala alamadık ve taksitlerini ödüyorum. 15 bin, 20 bin, hatta 25 bine bile bu sitelerde tatil hizmetleri satılıyor. İnsanlar dikkat etsin” dedi.

Bornova ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Gülşah Baş, ailesiyle Kurban Bayramı tatilini geçirmek için erken rezervasyondan faydalanmak istedi. Baş, 2018’in Ocak ayında bir seyahat acentesinin internet sitesinden Antalya’da 18-25 Ağustos tarihleri arasında 7 gece için rezervasyon yaptırdı. Genç kız, 3 bin 684 TL’lik ücreti de kredi kartıyla internetten ödedi. Gelen mesajla tatillerinin iptal olduğunu öğrenen Gülşah Baş, büyük bir şok yaşadı ve tatil planları suya düştü.

‘Erken seçim kararı’ nedeniyle insanlara paralarını vermediler

Şirketin geç kızın cep telefonuna attığı mesajda ise “Hükümetimizin beklenmedik şekilde aldığı erken seçim kararı sebebiyle diğer şirketler gibi bizim şirketimiz de yoğun bir şekilde rezervasyon iptaliyle karşı karşıya kalmış bulunmaktadır. Sonuç olarak şirketimiz finansal anlamda zor durumda kaldığı için yapmış olduğunuz rezervasyonlarını iptal edip iadelerinizi Kasım ayından itibaren tarafınıza ödeyeceğiz. Bu konuda misafir ilişkileri departmanını arayabilirsiniz” ifadelerinin yer aldığı mesaj atıldı.

Baş, kendisi gibi 82 kişinin mağdur olduğunu iddia ederek, ödedikleri ücretin de kendilerine iade edilmesi için girişimde bulundu; ama başarılı olamadı. Şirket yetkilileri ile temasa geçen genç kız, parayı önce bir hafta içerisinde yatıracakları cevabı tarafına iletildi.

Önce 1 hafta, sonra 15 gün dediler; ama aylar geçti

Aradan bir hafta geçtikten sonra tekrar siteyi arayan Baş, bu kez de 15 gün içerisinde ödeyecekleri yanıtını aldı; ancak bu söz de tutulmadı. Parasını kurtarmakta kararlı olan genç, hemen durumdan şüphelendi ve fazlada zaman geçmeden Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yaptı. Ardından da siteyi arayan genç kız, bu kez ise “Sana hediye çeki verelim” gibi cevaplar aldı.

Gidemediği tatilin parasını ödüyor

Rezervasyon için 9 taksit yaptıran Gülşah Baş, hala ödemeleri devam ederken, mağdur olduklarını ifade etti. Baş, “9 aydır da ödüyoruz. Bunun seçim dolayısıyla iptal olduğunu söylediler bize. Rezervasyonumuzu erken seçim dolayısıyla iptal ettiklerine dair sadece bir mesaj atmışlar. Hem insanların milli duygularını kullanıyorlar hem de biz çok mağdur olduk. Ödememizi aldılar ve iptal olduğunu söyledikten sonra da ödeme almayı kesmediler. Bu konuyla ilgili bir para iadesi yapılmadı” dedi.

“Ben yandım başkaları yanmasın"

İnternetten daha önce de pek çok kez alışveriş yaptığını; ancak böyle bir durumun başına geleceğini tahmin etmediğini ifade eden Gülşah Baş, “Benim ödediğim meblağ düşük bir meblağ; ama 15 bin, 20 bin, hatta 25 bine bile bu sitelerde tatil hizmetleri satılıyor. İnsanlar bu konuda dikkat ederse en azından tatil sitelerinin güvenli olup olmadığına bakar ve tescillenmiş yerlerden alırsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Benim gibi mağduriyet yaşayanlar da var. Benim aldığım şirket isim değiştirerek yeniden bir dolandırıcılık işine girmiş gibi bir durum da var. Şikayetler arasında daha önce farklı isimle olduğunu ve insanları kandırdıklarına dair şikayetler de var. Aylarca ödedik rezervasyon numaramızı gönderdiler, mailler attılar. Her şey o kadar normaldi ki o yüzden böyle bir durum yaşayacağımız hiç aklımıza gelmedi” ifadelerini kullandı.

“Hem tatilimizden hem paramızdan olduk”

Yaşadığı mağduriyetin maddi kayıptan daha çok manevi olarak kendilerini etkilediğini ifade eden genç kız, son olarak şöyle konuştu:

"Bunun bize maddi zararı oldu. Annem izin gününü ona göre ayarlamıştı ve o tarihten gitmeden bir gün önce bunu öğrendiğimiz ve biletlerimizi de aldığımız için bunun manevi bir zararı da oldu. Sıkıntı yaşadık. Hem paramızdan hem tatilimizden olduk. Bayram tatilimiz moral bozukluğu içerisinde geçti. Ödemenin ne zaman yapılacağını sordum. Önce gün içinde yapılacağını söylediler. Sonra ‘Bir hafta içerisinde yapılacak’ dediler. Sonra ‘15 gün içinde yapılacak’ dediler. Ardından da ‘Size bir hediye çeki gönderelim, yüzde 15 fazlasıyla sonrasında kullanın’ dediler ve ben bunu yasal süreci başlattığımız için kabul etmedim.”

"31 Aralık’a kadar ödemelerimizi yapacağız”

İhlas Haber Ajansı (İHA), iddiaların ardından söz konusu seyahat acentesinin operasyon müdürü olduğunu ifade eden kişi ile görüştü ve yetkili kendi anlatımıyla 30-35 müşterinin mağdur olduğunu ve ödemelerinin gerçekleşmediğini söyledi. Şirket yetkilisi şunları kaydetti:

"Misafirlerimizi tek tek aradık. Erken seçim dolayısıyla bazı müşterilerimiz otel rezervasyonlarını iptal etti. İptaller olunca oteller de az sayıda kalan müşterilerimiz için rezervasyon almak istemedi. Bunun üzerine bazı müşterilerimizin rezervasyonunu iptal ettik ve mağduriyetleri için birçok seçenek sunduk. Bazılarına ödemeleri gerçekleştirdik bazı müşterilerimize de 31 Aralık’a kadar ödemelerimizi yapacağız. Şu anda ödemesi gerçekleşmeyen 30-35 müşterimiz bulunuyor.”