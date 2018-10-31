(Özel) Yetenekleri dünya standardında, provaları sokakta

İzmir Tepecik'te Roman gençlerin kurduğu Tepecik Filarmoni Orkestrası, "İlle de Mozart olsun" projesiyle Mozart'ın senfonilerini Roman müziğiyle yeniden yorumluyor. Orkestranın şefi usta perküsyoncu Hamdi Akatay, "Bugün bizim notaları Berlin Filarmoni Orkestrası'na, Tokyo Filarmoni Orkestrası'na ver, çalamaz. Ama biz provalarımızı sokakta yapıyoruz" diyerek yetkililere seslendi.

Tepecik Filarmoni Orkestrası, İzmir'in en büyük Roman mahallesinde usta perküsyoncu Hamdi Akatay ve Roman gençler tarafından 5 yıl önce kuruldu. Alt grupla birlikte 35 kişinin bulunduğu orkestra, "İlle de Mozart olsun" projesiyle Mozart'ın senfonilerini Roman müziği ile yeniden yorumluyor. Bugüne dek pek çok kez konser veren orkestra büyük ilgiyle karşılanırken, yeterli destek gelmediği için provalarını sokakta yapmak zorunda kalıyor. Mahallede uygun bir yer bulduktan sonra plastik sandalyelerini alana dizen orkestra üyeleri, serin havaların da gelmesi nedeniyle önce çaylarını yudumlayıp içlerini ısıtıyor, sonra da eşsiz müzikleriyle tüm mahallenin kalplerine dokunuyor. Hayatlarında hiç klasik müzik dinlememiş olan Roman vatandaşlar, 5 yıldır Mozart'ın senfonilerinin Roman müziğiyle iç içe geçmiş yorumunu can kulağıyla dinliyor. Sokak provalarında kahvelerden çıkıp alanda toplanan mahalle sakinleri, Mozart'ın senfonilerini istek yapıyor. Mahallenin çocukları ise ilk kez duydukları müzik eşliğinde ritm tutuyor.

"Biz Mozart'ın notalarını Türkleştirdik"

Evrensel darbuka metodunu yazan orkestra şefi Hamdi Akatay, orkestranın dünyanın en iyi etnik müzik ekibi olduğunu ancak yeterli destek gelmediği için zor şartlarda ayakta kalmaya çalıştıklarını söyledi. Akatay, "Bu orkestra, aynı anda doğu ve batı müziğini çalabilme yeteneğine sahip. Biz Mozart'ın notalarını Türkleştirdik. 'İlle de Mozart olsun' projesi çok özel bir proje ama bu orkestra çok zor şartlarda hayatını idame ettiriyor. Alt grupla birlikte 35 kişilik bir ekibiz. Üyelerin birçoğu konservatuvar öğrencisi. Bu çocuklara bir alan sağlamamız gerekiyor. Umarım bizi yönetenler bu orkestranın farkına varır" diye konuştu.

"Nerede prova yapacağız, sokakta mı?"

Klasik müziğin 5 yıl önce mahallede dinlenmeye başladığını ifade eden Akatay, "Burası 120 yıllık bir mahalle. Klasik müzik bu mahalleye 5 yıl önce girdi. Şu anda manav arkadaşımızın 40. Senfoni'yi istek yapması, dönerci kardeşimizin 25. Senfoni'yi istemesi çok özel şeyler. Biz Roman toplumunun içine klasik müziği soktuk. Dünya üzerinde böyle bir orkestranın örneği yok. Bugün bizim notaları Berlin Filarmoni Orkestrası'na, Tokyo Filarmoni Orkestrası'na ver, çalamaz. İddia ediyorum çalamazlar. Biz dünyada da tanınıyoruz ama yeteri kadar tanıtım yapılamıyor. Doğu ve batı arasında güzel bir köprüyüz ama şimdi kış geliyor. Nerede prova yapacağız, sokakta mı?" diye sordu.

Mahalle sakinleri ise "Bu mahallede klasik müzik dinleyen yoktu. Tepecik Filarmoni Orkestrası, klasik müziği Roman havasına da çevirdi. Maşallah onlara. Müziği bize daha çok sevdirdiler" diyerek orkestra ile gurur duyduklarını söyledi.