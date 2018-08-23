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23 Ağustos 2018 10:51

(Özel) Yüzde 99 başarı, onlar için “Başarısızlık”

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında terör örgütleri tarafından tuzaklanan bombaları bir bir imha eden, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en gözde ekiplerinden METİ (Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha) Timi, İzmir’de aldıkları eğitimin ardından görev yapacakları yerlere gidiyor.

(Özel) Yüzde 99 başarı, onlar için “Başarısızlık”

23 Ağustos 2018 10:51

Tim, “Yüzde 99 başarı, başarısızlıktır” sloganıyla hareket ediyor.


Açılımı Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha olan METİ Timleri, İzmir’de bulunan İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında aldıkları eğitimin ardından görev yapacakları yerlere gidiyor. Eğitimlerini “Yüzde 99 başarı, başarısızlıktır” felsefesiyle alan subay, astsubay ve uzman çavuşlar daha sonra terörle mücadele harekat bölgeleri, iç güvenlik bölgeleri ve meskun mahalde muharebe icra edilen bölgelerde görevlendiriliyor.


Sıkı bir disiplin içinde gerçekleştirilen eğitimlerde, mayın ve el yapımı patlayıcı türleri ile bunların tespit ve imhasında kullanılan araç gereci öğrenen askerler, eğitimin bir parçası olarak kendi içlerinde oluşturulan Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timleri ile arazide göreve çıkıyor.


Zorlu arazi şartlarında birliklerin motorize olarak intikalinin birebir canlandırıldığı eğitimlerde, METİ timi yolda mayın ve el yapımı patlayıcı araması ve bulunan patlayıcıların imhasını yaparak birliğin güvenle hedefine ulaşmasını sağlıyor. Uzmanlık alanlarından biri patlayıcılar olan istihkam sınıfı askerler, “tahrip ve mayında yüzde 99 başarı felakettir” ilkesiyle eğitim alıyor.




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