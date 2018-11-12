Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde 2 bin 578 kişiye destek

Tamamen gizlilik esasıyla, ücretsiz hizmet veren merkez; yaklaşık 3 yıllık süreçte 2 bin 578 psikolojik, sosyolojik ve hukuksal destek sağladı.

Buca Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Gizlilik esasıyla çalışan ve uzman psikologların ücretsiz hizmet verdiği merkez, Mart 2015'de açıldığından bu yana 2 bin 578 Bucalıya danışmanlık hizmeti verdi. Özellikle; boşanma, aile içi iletişim, öfke kontrolü ve kadına yönelik şiddet konularında talep gören merkez, aile ve bireylerin her yönden sağlıklı yaşam sürebilmesi için mücadele veriyor.

Kadınlara yönelik yoğun programlarıyla dikkat çeken Özgecan Kadın Danışma Merkezi; fiziksel, sözel, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalmış kadınlara farkındalık çalışmaları yaparak, öz güven geliştirme programları düzenliyor.

Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde yine; ebeveyn-çocuk problemleri, boşanma ve yas dönemi etkileri konularında yoğun programlar düzenleniyor. Hukuksal problemlerde de destek hizmeti veren Özgecan Kadın Danışma Merkezi, 143 danışana hukuksal destek vererek sorunlarını çözmelerine imkan sağladı.