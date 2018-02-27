Özgener, “Kente borcumu ödemek istiyorum”

Özgener, “Siyasete her zaman uzak duran biri olarak bu kente simge kurumlarından birisi olan İTO’da hizmet etmeyi ve İzmir’e olan borcumu bu şekilde ödemeyi hedefledim. Koltuğu bıraktığımda ise arkamda Türkiye’nin örnek aldığı bir kent görmek için çalışacağım” dedi.

EGİAD Dernek merkezinde Başkan A. Buğra İlter ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Mahmut Özgener, İTO adaylığını ve projelerini anlattı. İzmir’i hem ekonomik olarak geliştirmek hem de kenti birçok alanda üst lige taşımak için aday olduğunu belirten Özgener, kentin refahını arttırmayı hedeflediğini kaydetti. Adaylık süreciyle ilgili de bilgi veren Mahmut Özgener, “Ben şanslı bir insanım çünkü çok önemli sivil toplum örgütlerinde ve spor camiasında yöneticilik yaptım” diye konuştu.

İzmir’in her zaman kendisinin arkasında durduğunu ve destek verdiğini açıklayan Özgener, ailesinin de desteğini alarak adaylığını açıkladığını söyledi. İzmir’de iyi şeyler yapmak kadar şehrin destek olup o kişinin arkasında durmasının da önemli olduğunu kaydeden Özgener, “Ben bu desteği İzmir’den hep gördüm ve kendimi borçlu hissettim. Bu adaylığı borcumun bir kısmını geri ödemek için fırsat olarak görüyorum” şeklinde konuştu.

“Siyasete uzağım”

Bir kente hizmetin iki farklı şekilde yapılabileceğini de sözlerine ekleyen Mahmut Özgener, “Bunlardan biri siyaset yapmak diğeri de Sivil Toplum Kuruluşlarında görev almak. Ben siyasetten hep uzak durdum; bundan sonra da uzak duracağım. Çünkü bir işte başarılı olmak için hevesinizin olması gerek. Benim içimde hiç siyaset hevesi olmadı. Diğer yoldan şehre hizmet etmek adına kentin tüm mozaiğini yansıtan İTO’ya adaylığımı açıkladım” ifadelerini kullandı.

“İzmir, örnek alınan kent olacak”

Başkanlık yarışını göğüslemesi halinde kentte önemli projelere imza atmak istediklerini de aktaran Özgener, şunları söyledi: “Eğer koltuktan kalktıktan sonra geride bıraktığım oda, sadece İzmir’de gündem oluşturan bir yer olmuşsa ben kendimi başarısız sayarım. Bizim asıl hedefimiz bu güzel kenti, Türkiye gündemine taşıyabilmek; ülke genelinde örnek alınabilecek bir şehir haline getirmek.”

“Eleştiri benim için fırsattır”

İTO üyelerine de seslenen Özgener, “Eğer bana inanıyorlarsa, projelerimizi hayata geçirirken benim yanımda duracaklarsa, bana güvenecek ve samimiyetime inanacaklarsa bana oy versinler. Kısa sürede yapılacak çok şey var” dedi. Yönetimin bir ekip işi olduğunun altını çizen Özgener, “Kimse her şeyi bilemez. O nedenle ekibini dinleyeceksin, eleştiriye de açık olacaksın. Çünkü eleştiri benim için yeni bir şeyler öğrenme fırsatıdır. Oda, benim tek başıma yöneteceğim bir kurum değil. Bu benim yönetim anlayışıma da uygun değil. İTO’yu sadece yönetim kurulu ile değil meclis üyeleri ve komite üyeleriyle birlikte yöneteceğiz. İTO, İzmir’deki tüm sivil toplum örgütleri ve meslek örgütleriyle ortak çalışma içinde olacak. Bize çok büyük bir görev düşüyor. Bu yönetim anlayışını kurumsal hale getirdiğimizde sonraki kuşağa çok önemli bir değer bırakmış olacağız” diye konuştu.

“Hedeflerimiz örtüşüyor”

EGİAD Başkanı A. Buğra İlter ise başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye’nin tanıdığı, sevdiği ve itibar gösterdiği bir ismin aday olmasını sevindirici bulduklarını belirtti. İlter, “İnovasyon üssü, bölge kapasitesinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması, nitelikli istihdam, yüksek teknolojili sanayi gibi açıkladığınız projeler de bizlerin yıllardır kafa yorduğu ve birbiriyle örtüşen konular. Yani projeleriniz ile doğru sorunlara parmak basıp çözüm üretiyorsunuz. Eminim ki, İzmir için büyük bir heyecan oluşturacaksınız” ifadelerini kullandı.