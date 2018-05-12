Özgörkey’den üst düzey tesis

ARCH Concept standartlarıyla kurulan 3 bin 570 metrekarelik tesisin açılışında büyüleyici bir tasarıma sahip Jaguar’ın ilk elektrikli modeli I-PACE de lanse edildi.

Muhteşem bir kokteyl ile gerçekleşen açılış etkinliğine E. Özgörkey Şirketler Grubu Kurucusu Erdoğan Özgörkey ve eşi Rüçhan Özgörkey, Özgörkey Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özgörkey, Özgörkey Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Özgörkey, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Jaguar Land Rover Genel Müdürü Cem Uluğtekin ve İzmir cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.

İki yenilikçi marka Jaguar ve Land Rover‘ı geleceğe taşımak üzere tüm dünyada dönüşümüne başlanan ARCH Concept’i İzmirliler ile buluşturmaktan gurur duyduklarını belirten E. Özgörkey Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Özgörkey, “ARCH Concept sadece görüntü ve hissiyattan ibaret değil. Dünyanın her yerinde müşterilerin satın alma ve sonrası deneyimlerini en üst premium seviyede, tüm showroom ve servislerde standart hale getirmek anlamına geliyor. 3 bin 570 metrekare kapalı alana sahip projemiz 7 Jaguar, 7 Land Rover sergileme kapasitesiyle yeni konseptin en büyüklerindendir. Bununla birlikte yeni markaların gelecek planlarında çok önemli bir yeri olan hybrid ve full elektrikli otomobillere de hizmet vermeye hazırız. ARCH Concept binamızın açılışının Jaguar’ın ilk elektrikli modeli I-PACE’in lansmanına rastlaması ve sizlere bu modelin tanıtımını yapmaktan da memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük otomobil müzesi olan Key Museum hakkında da bilgi veren Özgörkey, “Yeni tesisimizin açık hava alanında sergilediğimiz 1963 model Jaguar E-Type ve 1995 model Land Rover Defender gibi nadide klasikleri görmek için Key Museum’u ziyaret etmeniz yeterli. İzmir ve Ege’nin otomotiv sektörü yatırımlarına desteklerini esirgemeyen çok sevgili babam E. Özgörkey Şirketler Grubu’nun kurucusu Erdoğan Özgörkey’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, konuşmaların ardından Selim Özgörkey’e teşekkür plaketi takdim etti. Büyük beğeni toplayan “Raf” şarkısının arkasındaki iki isim olan Deeperise (Mesut Yılmaz) ve vokal Jabbar (Mücahit Turan) gecede muhteşem bir performans sergiledi.