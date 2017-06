Pala’dan 45. yıla vefa plaketi

Vefanın insan yaşamında çok önemli bir değer olduğunu vurgulayan Pala, “Mesleğimizi bugüne kadar getirip yaşatan büyüklerimizi her zaman hatırlamalıyız. Her yaşta meslek erbabından saygın büyüklerimizden öğreneceklerimiz vardır” dedi.

Taksi Sahipleri Derneği, Babalar Günü nedeniyle mesleğe ömür verenlere dikkat çekmek amacıyla 45 yıllık taksi şoförü ve mal sahibi İsmail Özdamar’a güzel bir sürpriz hazırladı. Kilimcitepe Taksi Durağı kurucusu ve halen orada çalışan Özdamar’a vefa plaketi verildi. Meslek yaşamına muavin olarak başlayan İsmail Özdamar, taksi şoförü olarak 45 yılı geride bıraktı. Taksi şoförü iken kendi mal sahibi olan Özdamar’a Babalar Günü nedeniyle özel bir tören düzenlendi.

"İki çocuğumu okuttum"

Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, tüm taksici esnafını temsilen taksicilikte canlı tarih olan Özdamar’a teşekkür etti. Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, meslek yaşamındaki ilginç anılarını ve yaşadığı olayları paylaşan Özdamar’ın elini öptü. Duygusal anlar yaşanan törende ilk konuşmayı Özdamar yaptı. Şoför olarak çalışırken taksi sahibi olduğunu söyleyen 45 yıllık taksici Özdamar, bugüne kadar bağlı bulunduğu meslek kuruluşunun kendisini hiç hatırlamadığını belirtti. Yaşamında çok özel bir gün yaşadığını kaydeden 45 yıllık taksici Özdamar, “Muavinlik yaparken ehliyet aldım. Bu meslekten ev sahibi oldum. İki çocuğumu okuttum. İzmir Fuarı’nın çok popüler olduğu dönemde birçok sanatçıyı taksimle taşıdım. Devlet kademesindeki bürokratları da taşıdım. Bu kadar heyecanlandığım çok az an oldu” diye konuştu.

"Babalar çınardır"

Vefanın insan yaşamında çok önemli bir değer olduğunu vurgulayan Pala, meslektaşlarının sesi olmak için yola çıktıklarını söyledi. Sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye genelinde 5 bini aşkın üyeye sahip olduklarını hatırlatan Pala, “Mesleğimizi bugüne kadar getirip yaşatan büyüklerimizi her zaman hatırlamalıyız. Her yaşta meslek erbabından saygın büyüklerimizden öğreneceklerimiz vardır. Hizmet veren sektörün hizmet alması da çok önemlidir. Biz de taksici esnafımızın hak ettiği hizmeti alması için dernek olarak çalışıyoruz. Baba sadece biyolojik olmaz. Babalar Günü’nde, ölmüş meslek büyüklerimize rahmet diliyoruz. Yaşayan halen üreten taksi sahibi esnafımıza da sağlıklı bereketli hayırlı ömürler diliyoruz. Bir meslekte sebat edip 45 yıl her zorluğa rağmen çalışmak herkese nasip olmaz. Büyüğümüzün ellerinden öpüyor saygıyla Babalar Günü’nü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.