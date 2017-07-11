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11 Temmuz 2017 16:00

Palandöken Yönetim Kurulu Başkanı: "Cumhurbaşkanımızla aynı görüşteyim"

Palandöken İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Binali Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kentlerin dikey olarak değil yatay büyümesi gerektiği görüşüne katıldığını söyledi.

Palandöken Yönetim Kurulu Başkanı:

11 Temmuz 2017 16:00


Kurulduğu 1986 yılından bu yana 10 binden fazla konut üreten, kamuda dahil olmak üzere bir çok projeyi tamamlayan Palandöken İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Binali Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce söylediği kentlerin dikey olarak değil yatay büyümesi gerektiği görüşünde olduğunu söyledi.


Bugüne kadar ürettikleri tüm projelerin odağında insanın bulunduğunun altını çizen Ünal, "İzmir, İstanbul, Ankara ve Kuşadası gibi yerlerde binalarımızı tamamladık ve tamamlamaya devam ediyoruz. İzmir’de beton santralimizi de faaliyete geçirdik. Son dönemde de kentsel dönüşüme yönelik projelere yöneldik. Projelerimizi de bu yönde geliştiriyoruz. Kentsel dönüşüm için de çok önemli destekler var. Bu destekleri de çok önemli buluyorum" dedi.


Kentsel dönüşüm projelerinden önce evlerini kendilerine teslim edecek vatandaşların haklarında araştırmalar yaptıklarını belirten Binali Ünal, "İstanbul’da yaptığımız konutları inceliyor ve oradaki ev sahipleriyle diyaloğa geçiyorlar. İstanbul’dakiler ise gönül rahatlığıyla evlerini verdiklerini söyleyerek kefil oluyorlar. İşte bu güven en büyük kazanç" diye konuştu.


Hali hazırda proje aşamasında bulunan 500 konutluk bir çalışmaları olduğunu hatırlatan Ünal, yıl sonuna kadar 2 bin 500-3 bin konut üretmeyi planladıklarını dile getirerek, "Güçlü bir finansal altyapımız var. İzmir’de inşa ettiğimiz sitemizin kendi enerjisini kendi üretmesi yönünde çalışmalar yapıyoruz. Böylece proje sakinleri elektrik faturası ödemeyecek" dedi.




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