Pamela İzmirlileri coşturdu

İzmir Optimum, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında ünlü sanatçı Pamela’nın açık hava konseriyle, muhteşem bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Günün anlam ve önemine yaraşır bir enerjiyle sahne alan Pamela, en sevilen şarkılarını söylerken, hem sesi, hem de güzelliğiyle sevenlerini büyüledi.

Yaklaşık 1 saat süren İzmir Optimum açık hava konserini izlemeye gelen binlerce İzmirli, ellerindeki Türk bayraklarıyla Pamela’ya eşlik etti. İzmir’i ve şehrin enerjisini çok sevdiğini söyleyen Pamela, İzmir’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Performansıyla hayranlarını coşturan Pamela, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını İzmir Marşı ile noktaladı.