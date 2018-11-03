Panelvan aracı kamyonetin arkasına bağlayarak çaldı

İzmir'in Konak ilçesinde, bir şahıs oto sanayide bulunan bir aracı kamyonetin arkasına bağlayarak çaldı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu, çalınan araç bir hurdalıkta bulundu.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saat 05.30 sıralarında 1. Sanayi Sitesi 2826 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde oto tamirciliği yapan Ünal B., 35 BUJ 85 plakalı panelvanını akşam evine giderken dükkanının önüne park etti. Ertesi gün işyerine gelen Ünal B., aracını göremeyince durumdan şüphelenerek soluğu karakolda aldı. Ünal B.'nin aracının kayıp olduğunu bildirmesi üzerine, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, elde ettikleri görüntülerde, bir şahsın kasalı bir kamyonet ile Ünal B.'nin işyerinin önüne geldiğini, Ünal B.'nin sahibi olduğu panelvan aracı kasalı kamyonetin arkasına bağladığını ve aracı çekerek çaldığını tespit etti. Bunun üzerine, titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri Ünal B.'nin aracını Bornova ilçesindeki bir hurda dükkanına götürüldüğünü belirledi. Söz konusu adrese intikal eden ekipler, hurdalıkta Ünal B.'nin aracının parçalanmış halde buldu. Konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma yürüten ekipler, aracı çalan şahsın T.D.(23) olduğunu tespit etti. T.D. isimli şahıs, kısa bir süre içerisinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyette sorgulanan şahsın, Ünal B.'nin aracını para karşılığında hurdacıya sattığı ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan T.D. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.