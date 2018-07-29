Papaz Brunson’un eşi günler sonra evden çıktı

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla, ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson’ın 25 Temmuz’da adli kontrolle ’ev hapsi’ne alınmasının ardından Papaz’ın eşi Norine Brunson ilk kez dışarı çıktı. Beş gündür eşiyle İzmir Alsancak’ta bulunan evlerinde kalan Norine Brunson, pazar ayini için kiliseye gitti. Papaz Brunson’un görev yaptığı İzmir Diriliş Kilisesi’nden eve dönüşünde kameralara yansıyan Norine Brunson, eşinin ev hapsinde bulunduğu evine girerken görüntülendi.

Alışveriş de yaptı

Araç kullanmayan ve yürüyerek evine dönen Brunson’ın, market alışverişi yaptığı gözlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde konuyu gündeme getirmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Brunson’un davası 12 Ekim tarihine ertelenmişti.