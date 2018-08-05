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05 Ağustos 2018 12:50

Papaz Brunson’un kilisesine Türk bayrağı asıldı

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD’li papaz Andrew Craig Brunson’ın eşi Norine Brunson kilisedeki pazar ayinine katılırken, kilisenin girişine Türk bayrağı asılması dikkat çekti.

Papaz Brunson’un kilisesine Türk bayrağı asıldı

05 Ağustos 2018 12:50


İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken adli kontrolle ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD’li papaz Andrew Craig Brunson’ın eşi Norine Brunson, İzmir Alsancak’taki Diriliş Kilisesi’nde pazar günleri yapılan ayine katıldı. Kilisenin girişine asılan Türk bayrağı ise dikkat çekti.



Kapı ve pencereler kapalı tutuluyor


Kilisenin çevresinde sivil polisler önlem amaçlı beklerken, gazetecilerin görüntü almaması için kilisenin kapı ve pencerelerinin kapalı olması dikkat çekti.




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