Para karşılığı çocukları cinsel istismara zorlayan şahıs adliyede

İzmir'de para karşılığı iki çocuğu cinsel istimara zorlayan ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, polis tarafından yakalanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de bir sosyal medya fenomeninin çektiği video ortalığı ayağa kaldırmıştı. Yayınlanan videoda, kağıt parçalarına yakışıksız 'görevler' yazdıktan sonra bu kağıtları insanlara çektiren B.A. isimli fenomen, aynı şeyi iki erkek çocuğa da uygulattı. Çekilen kağıtta 'Erkek erkeğe öpüşme' yazarken, B.A. çocukların bunu yapmaları durumunda kendilerine 100 TL vereceğini söyledi. Yaşları 18'den ufak olduğu görülen çocuklar kağıtta yazan talimatı yerine getirdi. B.A., bu görüntüleri yaklaşık 180 bin kişilik sosyal medya hesabından paylaşınca adeta yer yerinden oynadı. İğrenç görüntülere tam anlamıyla öfke yağarken, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de harekete geçmiş ve B.A. isimli şahıs polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Polisler tarafından gözaltına alınan B.A., geceyi emniyette geçirdi. B.A., daha sonrada emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

İçişleri Bakanı da açıklama yapmıştı

Öte yandan, iğrenç videoya sosyal medyadan tepki üstüne tepki yağmasının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapmış ve "Çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.