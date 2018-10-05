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Paralarını alamayan işçiler çatıya çıktı

İZMİR (İHA) – İzmir’in Selçuk ilçesinde yeni yapılan hükümet konağı inşaatında çalışan 4 işçi, taşeron tarafından paralarını alamadıkları gerekçesiyle binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İZMİR (İHA) – İzmir'in Selçuk ilçesinde yeni yapılan hükümet konağı inşaatında çalışan 4 işçi, taşeron tarafından paralarını alamadıkları gerekçesiyle binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.


İddiaya göre, binanın dış kaplama işine bakan taşeron firma, ana firmadan aldığı 10 bin TL'yi kendi işçilerine ödeme yapmadan ortadan kayboldu. Bu duruma tepki gösteren ve ilgili firmadan alacağı bulunan işçiler çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. İşçileri, hükümet konağı inşaatını yürüten firma yetkilileri ikna etti. Mağdur olan işçilere kendilerinin ödeme yapacağı sözünü veren firma yetkilileri, daha sonra işçileri ikna ederek aşağıya indirdi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olayda sinir krizi geçiren bir işçi Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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