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18 Mayıs 2018 12:22

Paris’ten ödülle döndüler

Paris’te düzenlenen gecede Ermat Renault, Renault Group tarafından Yılın Yetkili Satıcısı (Dealer of the Year) ödülüne layık görüldü.

Paris’ten ödülle döndüler

18 Mayıs 2018 12:22


Dünya çapında tüm Renault bayileri arasında gerçekleştirilen sıralamada bayiler; satış, servis, kalite ve sosyal sorumluluk gibi alanlarda gösterdikleri performanslarına göre değerlendirildi. Dünya genelinde 2 bin 500’den fazla bayi arasından sıyrılmayı başaran, toplamda 110, Türkiye’den 7 bayinin almaya hak kazandığı ödül, Paris Versailles Sarayında görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Kutlama yemeğinde konuşan Ermat Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Özerinç, “2017 yılında yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki doğru yoldayız, iyi işler yapıyoruz. Özellikle bu ödülü almamızda emeği geçen Ermat Grup çalışanlarına ve Renault Mais bölge yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. 2018 yılında da aynı başarıyı gösterip çıtayı yukarı taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Toplantının devamında Ermat Grup yeni yatırımları ile ilgili yöneticilere bilgi verdi. Bununla birlikte 2018 yılının ilk 4 ayı değerlendirilirken gelecek aylar ile ilgili öngörüler ve stratejiler konuşuldu.




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