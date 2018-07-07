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07 Temmuz 2018 16:41

Park cezasını bu kez polis değil vatandaş kesti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde iddialara göre yanlış yere otobüsü park eden bir şahsın arabasına sprey boyalarla baştan sona yazı yazıldı.

Park cezasını bu kez polis değil vatandaş kesti

07 Temmuz 2018 16:41

Araç sahibi ise duruma sosyal medyadan isyan etti.


Olay, Karşıyaka ilçesi Bostanlı alt geçidi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüsünü gece saat 02.00 sıralarında park eden şoför, sabah vakitlerinde aracın yanına geldiğinde üzerinde yazılanları görünce şok oldu. Araç üzerine sprey boya ile ’park yasağı var’ ve bazı argo ifadelerin yazıldığını gören aracın sahibi hemen durumu polise bildirdi. Araç sahibi, sosyal medyadan ise duruma isyan ederek, "Araç benim arkadaşlar. Bostanlı alt geçit çıkışına gece park ettim. Önümde sıra halinde araçlarda vardı. Yol iki şerit, şerit ihlal de etmiyor. Gece 2’de koydum, sabah 6’da çıktım. Karakola şikayetçi oldum" diye yazdı.


Yazılan yazılardan dolayı araçta maddi hasar meydana geldi.




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