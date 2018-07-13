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13 Temmuz 2018 12:11

Park konserlerine yoğun ilgi

Sıcak yaz akşamlarını müzikle renklendirmek isteyen Karşıyaka Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında park konserleri düzenlemeye devam ediyor.

Park konserlerine yoğun ilgi

13 Temmuz 2018 12:11

KSK 100. Yıl Meydanı’nda gerçekleştirilen mini konserde Gökhan Göçmen sahneye çıkarken, her yaştan yüzlerce Karşıyakalı coşkuya ortak oldu.


Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören park konserlerini bu yaz da sürdüren Karşıyaka Belediyesi, sezonun ikinci etkinliğini Zübeyde Hanım Mahallesi KSK 100. Yıl Meydanı’nda gerçekleştirdi. Türk halk müziği sanatçısı Gökhan Göçmen’in sahne aldığı konser yaklaşık iki saat sürdü. Alanı dolduran her yaştan yüzlerce Karşıyakalı, türkülere coşkuyla eşlik etti, halaylar çekip gönüllerince eğlendi.


Park konserleri kapsamında, 18 Temmuz Çarşamba akşamı Zeynep İleri ve Ibis Maria Guarnaluse Arce müzikseverler ile buluşacak. Bostanlı Mahallesi Gode Cengiz Parkı’nda gerçekleşecek konserde, Küba rüzgarları esecek. Ayın son etkinliği de 25 Temmuz’da Bahariye Mahallesi İZBAN İstasyonu yanındaki Karşıyaka Belediye Orkestrası’nın konseri olacak. Park konserleri, Yaz Geceleri de Güzel sloganıyla, her hafta Karşıyaka’nın başka bir noktasında müzikseverler ile buluşmaya devam edecek. Tüm konserler saat 21.00’de başlayacak.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, vatandaşları etkinliklere davet ederek, “Geçtiğimiz yaz döneminde sanatı sokağa taşıdığımız mini konserler, her kesimden büyük ilgi gördü. Zorlukları birlikte omuzladığımız gibi, mutluluğu da paylaşarak çoğalttık. Bu yıl yine aynı coşkuyu yaşamak, birlik ve beraberlik içerisinde güzel saatler geçirebilmek için park konserlerini sürdürüyoruz. Katılan yurttaşlarımıza teşekkür ediyor, herkesi bu keyifli etkinliklere ortak olmaya çağırıyoruz” dedi.




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