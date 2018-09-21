Parklara hijyenik dokunuş

İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta her gün binlerce kent sakinini ağırlayan parklarda bulunan oyun grupları ve spor aletleri belirli aralıklarla baştan sona dezenfekte ediliyor. Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan temizlik sayesinde anne ve babalar çocuklarının gönül rahatlığıyla parkta oynamasına izin veriyor.

Konak Belediyesi ilçe genelindeki 65 parktaki çocuk oyun grupları ile 45 parkta yer alan spor aletlerinin temizliği için düğmeye bastı. Her yıl yaz ve kış dönemlerinde yapılan detaylı temizlik sayesinde kent içinde nefes alma alanları olan parklar daha hijyenik hale geliyor. Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen temizlik uygulaması kapsamında spor ve oyun grupları özel üretim ürünlerle dezenfekte ediliyor. Büyük bir titizlikle yürütülen temizlik çalışmalarında insan sağlığını koruyan organik temizlik ürünleri kullanılıyor. Profesyonel temizlik ekipmanlarıyla pırıl pırıl hale getirilen oyun ve spor grupları sayesinde parka gelen çocuk ve yetişkinler daha hijyenik bir alanda oyun oynayıp, spor yapma imkanı buluyor.

Organik temizlik malzemesi

Ekipler kısa sürede 65 parktaki çocuk oyun grubu ve 45 parktaki spor aletlerinin detaylı temizliğini yaparak pırıl pırıl hale getirilmesini sağlayacak. Daha sağlıklı ve temiz alanlar oluşturmak hedefiyle başlatılan çalışmalara vatandaşların da destek olmasını isteyen yetkililer oyun gurupları ve spor aletlerinin özenli kullanımıyla daha uzun süreli temiz kalmasının sağlanabileceğini söyledi. Temizlikte kullanılan organik temizlik malzemeleri sayesinde de doğaya zarar vermeden oyun ve spor grupları hijyenik hale getiriliyor. Öte yandan eskiyen ya da yıpranan oyun grupları ve spor aletlerinin yerine yenileri de yerleştiriliyor.