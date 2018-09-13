Pastane hırsızı kamerada

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir şahıs bir pastaneden hırsızlık yaparken anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir pastanede gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir genç, işletmeye gelerek tezgah başındaki kadından poğaça istedi. İstediği ürünü ve para üstünü alan genç, kadının içeri girmesini fırsat bilerek tezgahın arkasında bulunan kasaya yöneldi. Şüpheli, kasanın içerisinde bulunan paraları iki hamlede cebine indirdi, daha sonra hiçbir şey olmadan olay yerinden uzaklaştı. Para kasasının boş olduğunu fark eden kadın, güvenlik kamerasına bakınca gerçek anlaşıldı.