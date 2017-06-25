Patates fiyatları düştü, üretici ne yapacağını şaşırdı

Havaların ısınması ile tarlada yanma tehlikesi baş gösterdiğini belirten üreticiler, üretim maliyete 40 kuruş civarında olan patatesi zor günlerin beklediğini söyledi.

Patatesin önemli üretim yerlerinden biri olan Ödemiş’te patates üreticisi sıkıntı yaşıyor. 70-80 kuruştan açılan piyasa, 20 kuruşa kadar düştü. Patates üreticilerinden Mutlu Cengiz, fiyatların beklenmedik bir şekilde düşüşe geçtiğini belirterek, “Şimdi satarsak zararına satış yapmış olacağız. Eğer beklersek, havanın ısınmasıyla birlikte toprak altında yanma (çürüme) tehlikesi var. Ne yapacağımızı bilemez durumdayız” dedi.

"Zararına da olsa tarladan sökmek zorundayız"

Bahar dönemi patateslerin ekiminin bu yıl geç başladığını belirten Cengiz, “Şubat başına kadar etkili olan yağışların ardından tarlaların suyla dolması nedeniyle ekim yapamadık. Güz dönemi ürününde umduğu fiyatı bulamayan üreticiler, mayıs ayında hasada başlamayı umarken, yağışlı havanın haziran başına kadar devam etmesi nedeniyle sökümde de geç kaldı. Patateste en büyük maliyet; tohum, mazot ve gübredir. Bu da kiloda 40 kuruşa kadar maliyet demektir. Kar elde edip yeniden ekim yapabilmemiz için en az 60 kuruştan satış yapabilmemiz gerekir. Şimdi söküm zamanı. Havalar aniden ısındı, fiyatlar kötü. Söküm yapamıyoruz. Zararına da olsa üretici patatesi tarladan sökmek zorunda yoksa çürür” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar 15 gün sonra yükselebilir

Adana’da sökümlerin tamamlandığını, Niğde’de ise yeni ekim yapıldığını belirten Mutlu Cengiz, fiyatların 15 gün sonra değişebileceğini hatta yükselebileceğini belirtti. Cengiz, “Patates üreticisi ne yazık ki büyük tüccarların eline bakıyor. Bu konuda spekülatif hareketler oluyor. Patates stoklanıyor. Düşük fiyattan alınıp depolara konuluyor. Daha sonra aniden fiyatlar yükseliyor ama bu kez bizim elimizde patates kalmıyor” diye konuştu.