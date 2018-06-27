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27 Haziran 2018 12:03

Patenli 7 çocuğun tehlikeli yolculuğu

İzmir’de paten kullanan yedi çocuk, belediye otobüsünün arkasına takılarak adeta kazaya davetiye çıkardı.

Patenli 7 çocuğun tehlikeli yolculuğu

27 Haziran 2018 12:03


İzmir’de paten kullanan çocuklar belediyeye ait yolcu otobüsüne tutunarak yolda ilerledi. Çocukların tehlikeli yolculuğu otobüsün arkasında seyreden vatandaşlar tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından defalarca izlenen görüntü, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilerin odağı oldu.


Görüntülerde çocukların tehlikeli yolculuğu sırasında bir tanesinin arkadaşının çantasını tutarak ilerlediği görülüyor. Yürekleri ağızlara getiren görüntüler, otobüsün kırmızı ışıkta durmasıyla son buluyor.




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