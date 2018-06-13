Pazar taşınacak, tarih kurtulacak

Konak Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir mahallede verdiği iftar sofrası bu kez 80. Yıl İlkokulu’nun bahçesinde kuruldu. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın ev sahipliği yaptığı iftara Atilla, Güneşli, Çimentepe ve Zafertepe mahallelerinden vatandaşlar katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da iftara katılan isimler arasında yer aldı. Kocaoğlu, Başkan Pekdaş’la birlikte masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı. Dayanışma duygusunun ön plana çıktığı iftar yemeğinde okunan ezanın ardından davetliler Konak Belediyesince ikram edilen çorba, İzmir köfte, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan iftar menüsüyle oruçlarını açtı.

Yemeğin ardından kürsüye gelen Başkan Pekdaş, birlik, beraberlik ve huzurun hep daim olması için bu yıl Ramazan ayında her akşam mahallerde iftar sofrası kurduklarını dile getirdi. Bir arada olmanın coşkusunu yaşadıklarını söyleyen Pekdaş, semt sakinlerinin merak ettiği yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Tarihi İpek Yolu üzerinde kurulan Eşrefpaşa Pazarını kaldırmak için çalışmalara başladıklarını dile getiren Pekdaş, “Yağhaneler’de Jandarma’ya ait olan arsayı satın aldık. Orada 4-5 parsel şahsa ait yer vardı. Buraların kamulaştırmasına başladık. Çoğunluğunun parasını ödedik. Sanırım bir parsel kaldı. Kamulaştırmalar tamamlandığında burasını kapsamlı bir sosyal donatı alanına dönüştüreceğiz. Altında pazaryeri de olacak. İzmir Tarih Projesi içinde yer alan Tarihi İpek Yolu’nun olduğu alana kurulan Eşrefpaşa Pazarını da kaldırıp buraya taşıyacağız. Çünkü oranın gerçek niteliğine kavuşmasını istiyoruz” dedi.

Çocuklar için yüzme havuzu

Başkan Pekdaş, konuşmasında bir müjde daha verdi. Konak Belediyesi’nin Güneşli Mahallesindeki spor tesisini yeniden elden geçirileceğini belirten Pekdaş, tesisi ve yanındaki parkı mahallelinin rahat soluk alabileceği bir yer haline getireceklerini söyledi. Mahalleli çocukları da sevindiren Pekdaş, bu yıl sayısını 3’e çıkardıkları prefabrik havuzlardan birini de Güneşli Spor Tesisi içinde açacaklarının haberini verdi.